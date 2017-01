Ania ang mga pulong nga mibutho ug mipatigbabaw sa ubang mga pulong sa miaging tuig 2016. 1. Tokhang. Ang shortcut sa mga pulong nga “toktok” ug “hangyo” nga gi-translate sa CNN isip, “knock and plead” para pagpa-surrender sa mga addict ug pusher sa matag barangay. Apan tungod kay duna may manukol nga mosangpot ngadto sa pinusilay batok sa mga pulis ug mga suspitsado, nahimo nang slang sa pagpatay sa mga mosukol sa raid sa anti-drug crusade nga kampanya ni Digong. 2. Post-truth. “An adjective defined as ‘relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief’.” Mao kini ang pagsabot sa online nga Oxford Dictionaries ning maong termino. Sa ato pa naghulagway kinig usa ka sitwasyon diin ang mga hingtungdan di na manumbaling sa unsay matuod ug magpadala na lang sa ilang pagbati. ADVERTISEMENT 3. Brexit. Shortcut kini sa “British Exit”. Resulta kini sa usa ka referendum sa Britain diin ang mga English mipadayag sa ilang intension nga mobiya na sila sa EU o European Union. 4. Black Lives Matter. Termino sa pag-alsa sa mga Afro-Americans sa pipila ka mga estado sa America batok sa mga pagpatay sa mga pulis sa mga sama kanila. Gatuo sila nga kolor sa panit maoy gibasihan sa pulis sa pagpusil sa mga suspitsado. 5. Alt.right. Gigamit kini pag-describe sa mga conservative ug pro-right nga mga kalihukan sa America. Kontra ning mga alt.right ang mga progressive nga panghunahuna sama sa same-sex marriage, abortion rights ug black lives matter. 6. EJK. Shortcut alang sa termino nga “extra judicial killing” nga daw maoy conspiracy theory interpretation sa Tokhang. Gigamit kini pagpahaba ngadto sa mga gawasnong kagamhanan sa mga opposition sa drug war ni Duterte. 7. Hucskter. Ang kahulogan ning maong pulong mao ang “used-car salesman.” Apan dihay bag-ong anggulo nga nakuha kining maong pulong dihang gigamit kini sa Time Magazine paghulagway sa US American President–elect Donald Trump. 8. Ninja Cops/Ninja moves. Gigamit ni President Duterte paghulagway sa mga pulis nga dunay mga tinagoang baho. Mahimo nga kining gipalakaw sa opposition nga EJK mga ninja moves o kalihokan lang sa mga ninja cops nga mipatay sa ilang mga kanhe partner sa krimen para sila makaipsot.

