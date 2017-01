‘Sila SPO3 Sta. Isabel deserving nga pang-ihawon’

Alang nako di na kinahanglang ipaagi sa husgado kining mga salbahis nga mga sakop sa PNP nga mi-kidnap, mipatay ug nangayo pag ranson money sa Korean national nga si Jee Ick Joo. Angay niining mga kanahan, ipaihaw sa mga miyembro sa sparrow unit kay bug-at na kaayo ang mga ebedensiya batok nilang SPO3 Ricky Sta. Isabel, Supt. Raphael Dumlao ug mga kaubanan. Kung ipaagi pa sa husgado, gawas nga langay kaayo, di sab kapahamtang sa death penalty kay wa pa mapasar ang balaod pagbalik sa silot sa kamatayon. ADVERTISEMENT Misamot ang akong pagtuo nga tinuod ang sulti ni SPO3 Sta. Isabel nga si Supt. Dumlao maoy mastermind kay wa kini magpa-aresto niadtong Sabado sa kadlawon ug iyang gikuwestiyon ang naisyu nga warrant of arrest kay wa mabutang ang iyang full name. Inay mo-submit sa legal process ang karaho, misibat hinoon uban sa asawa sakay sa taxi. Nagpasabot lang nga sad-an. Flight is a sign of guilt. * * *

With all due respect kang Cebu City Mayor Tomas Osmeña ug sa tanang sakop sa koseho, inutil gyud pagsulbad sa problema sa garbage collection ug sa lubak-lubakon natong mga kalsada. Insakto na kaayo ang transition period nga unom ka buwan sa iyang liderato. Maka-consider unta ko kung bagito pa sila sa pamulitika. Pero ngan nga pulos na mga tang-an, wa nako malipay niining ilang duwa ni Satanas. Karon bisag asang dapit duna gyu’y mga basura nga nagtipun-og. Ang worst scenario kay dunay mga lugar nga nag-ilog ang basura ug libaong. Usa na diha sa San Miguel Apas. Gawas sa Apas, duna pay pipila ka mga kalsada nga akong naagian nga puwerteng dagkoa sa mga libaong. Apil na diha sa may Peace Valley Opra Lahug paingon sa Saint Francis De Assisi. Mao sab diha sa may dalan Panganiban, Don Gil Garcia, Bayanihan Village sa Barangay Quiot nga paingon sa San Carlos Heights ug uban pang mga kalsada. Sa problema sa basura, medyo paingon na nga mahimong transfer station ang luyo nga bahin sa GMA-7 Complex Nivel Hills Apas kay puwerte na’ng daghana sa mga basura. Ambot kung may pagtugot ba kini sa Department of Environment and Natural Resources o DENR? Ang mga nagpuyo luyo sa among complex nangreklamo na gyud intawon sa grabeng kabaho sama sa yangungo sa mga kawani diha sa DPWH sa may SRP. * * * Niadtong Sabado sa hapon atol sa among programa’ng “Dialogue on the Air” sa DYSS Super Radyo, puwerte’ng daghana sa mga mitambong kay ang among gituki kabahin sa estado sa panimuyo sa mga kabus nga taga dakbayan, ilabina sa mga okupante sa lote sa Kapitolyo ubos sa provincial ordinance 93-1 nga gibaylo sa mga yuta sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Ang lain-laing mga homeowners association presidents nagtukod og federation nga gitawag og Cebu City Aspiring Sector Federation Inc. nga gipangulohan ni Nelson Tantano. Apil nga mitambong mao si Atty. Collin Rosell, kanhi hepe sa Division for the Welfare of the Urban Poor (DWUP).

Sa laktod, akong nasabtan nga grabe gyud ilang mga kabalaka sa land swapping deal kay maalkanse silang mga actual occupants. Si Atty. Rosell posible nga mokiha sa korte nga ipaagi og declaratory relief aron gyud mahan-ay ang mga kaayuhan sa mga beneficiary. Lahi sab ang legal action ni kanhi Governor Pablo Garcia kay ipaanular sa korte ang land swapping kay alkanse ang Kapitolyo. Magpaabot ta niining mga dagko’ng buruka sa husgado.

Disclaimer: Comments do not represent the views of INQUIRER.net. We reserve the right to exclude comments which are inconsistent with our editorial standards. FULL DISCLAIMER Comments do not represent the views of INQUIRER.net. We reserve the right to exclude comments which are inconsistent with our editorial standards.