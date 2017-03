Well, well, well. What do we have here? Throwback feeling to when your brat shot my kabarkada’s digi cam, hung it on her gate, and threatened us with a text message (that read) ‘The next time this happens, a bullet goes through your head,’” nagkanayon ang sexy actress nga si Ellen Adarna sa iyang Facebook account agig tubag ni Mayor Tomas Osmeña dihang gitawag niani ang road rage suspect David Lim Jr. ug ang mga barkada niani nga mga “spoiled brats.” Gitangtang na hinuon sa artista ang maong post.

Sa Hollywood dunay gitawag og Frat Pack nga naglakip sa mga siaw sama nila ni Ben Stiller, Jack Black, Owen Wilson ug Will Ferrell. Obvious nga mi-allude ang ngan ning maong pundok sa Brat Pack sa ’80s nga naglakip kanila ni Molly Ringwald, Rob Lowe, Judd Nelson, Demi Moore, Andrew McCarthy, Ally Sheedy ug uban pa. Ang Brat Pack dunay usay allusion sa ’60s nga Rat Pack nga mga inilang singers ug Las Vegas performers sama nila ni Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford ug Sammy Davis Jr. Sila ang mga bida sa unang Oceans 11. Kining maong mga “Pack” dunay mga abilidad ug medyo dunay pagkabadlungon.

Gibunyagan ni Tomas ang grupo ni Adarna nga mga ‘spoiled brats.

Unsa man diay brat? Matud pa sa Merriam-Webster online dictionary, ang brat usa ka “ill-mannered annoying child” o “ill-mannered annoying person.” Ug matud pa sa laing site synonymous kini sa rascal, wretch, scamp, scapegrace, whippersnapper, minx ug monster. Gikan kuno kini sa old English nga nagpasabot og “beggar’s child.”

Sa giingon ni Adarna nga brat ang anak ni Tomas nga si Miguel, mitubag si Tomas nga “If they see something wrong, file a complaint and put him under scrutiny. My son is the son of the mayor for over 20 years, but he is not using government cars, no bodyguards. My son is a good shooter but did he shoot anyone?”

Ug kon mao ning istoryaha, mas brat pa diay si Tomas kay ni Miguel kay magsigi man kinig pangaway.

Sa bahin ni Miguel, mao kini iyang gipahayag: “In 2009, I found Bea passed out in a bar after some of her classmates called me to say her (Adarna’s) group abandoned her there. The same classmates told me a pill was slipped into Bea’s glass. I had to wipe the mud off her before carrying her to my car to bring her to the hospital. She had to go on IV, and it took her 3 hours just to wake up.”

Wa siya moangkon sa mga pasangil kaniya ni Adarna. “Yes, I did call Samantha Benitez to ask what happened, and when (she) answered with laughter, called her a worthless piece of shit. That’s it. No camera was shot, much less delivered,” nagkanayon ang anak sa mayor. Si Benitez maoy giingong kuyog ni Bea (nga uyab kaniadto ni Miguel nga karon ang iya nang asawa) sa pagkahubog niani.

Miangkon si Adarna nga brat siya og maong naigo siya sa gipanulti ni Tomas. Ug midugang kini nga basig nabut-an na si Miguel ug nga di na kini brat karon. Ambot kon si Tomas moangkon sa iyang brat-ish manners sama sa pagpalagpot sa mga reporters nga wa niya ganahi.