Hinan-aw kog mga karaan kaayong pelikula sa YouTube. Ug kon dunay mga artista nga akong mabiliban ako dayon kining i-google. Ug ang kasagarang mobutho sa Google mao ang mga info sa IMDb ug Wikipedia.

Ug masayran ko na lang nga ubayubay na kanila ang nangamatay. Ug ang mga buhi nag panuigon na og 60 ngadto sa 80 anyos.

Ug dayon motumaw nga kasagaran kanila katulo o kaupat maminyo. Ug nga dili mokapin sa tulo ang ilang mga anak matag kaminyuon.

ADVERTISEMENT

Tingali tungod kay naa man sa showbiz ang ilang kinabuhi diin layo sila sa ilang paris ug nga gipalibutan sila og daghan sad nga laing mga maanyag ug ambungan nga mga binuhat mao nga maglisod sila nianing monogamy.

Apan bisan sa politika daghan usab ang kadaghan maminyo. Si Duterte kaduha. Si Trump ka tulo. Si Erap ug Mandela daghang napuyo.

Mao nga nakaingon ko nga ang monogamy alang lang tingali sa mga way gahum nga mosupak sa mando sa katilingban. Mi-practice og polygamy ang mga Mormon niadto apan ila kining giundang dihang gigukod sila sa kagamhanan sa ilang nasud.

Wa man unta koy paki aning monogamy kay di man ako minyo apan nabasahan ko man gud ganina kining namantala sa website nga Zimbio diin mga 20 ka mga celebrity nga mipahayag sa ilang panahum sa monogamy.

“I don’t know if anyone is really naturally monogamous. We all have the same instincts as animals. But we live in a society where it’s been ingrained in us to do these things,” nagkanayon si Cameron Diaz, usa sa mga mihatag sa iyang panahum sa maong site.

“It’s a lot of work, and the fact that it is such work for so many people—for everyone—the fact of that proves that it is not a natural thing…” dugang pa ni Scarlett Johansson.

Mga 22 kabuok ang mihatag sa ilang hunahuna kabahin sa maong topic ug walay usa kanila nga mituo sa monogamy.

Lakip sa 22 mao sila ni Sienna Miller, Dolly Parton, Whoopi Goldberg, Caitlin Stasey ug Akon.

Bisan ang sakop sa LGBT sama nila ni Tom Ford ug Margaret Cho wala usab mo-subscribe sa maong tinuohan.

Gani daghan kanila ang mi-subscribe sa gitawag og open marriage sama nila ni Gwyneth Paltrow ug Shirley MacLaine. Samtang si Tilda Swinton mipadayon pagpuyo uban sa iyang mga anak apan iyang giipon ubos sa mao rang atop ang iyang lover.

Matud pa ni Hugh Grant, saludo siya sa mga Francis ug Italiano nga seryuso sa ilang kaminyuon apan dugang pa niya, “but it is understood that there might be other visitors at 5 o’clock in the afternoon. You just never boast about it.”

Makatawa ako niani kay murag daghan sa akong mga higala Italiano diay og batasan nga “afternoon delight” ang kinaham.

Gikan kang Hugh Hefner (tag-iya sa Playboy business empire) ang pinaka diritso nga punto kabahin sa monogamy: “Marriage is just a convenience. It’s very nice for raising kids, but the notion that monogamy lasts forever is a wish!”

Mao usab kini ang giingong rason nga daghan sa mga sapian nga banag asawa sa atoa nga magpabilin ubos sa usa ka atop bisag dili na sila magdulog.

Ila kining gihimo bisag duna na silay laing kulakadidang tungod ug alang sa ilang mga anak.