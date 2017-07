Unsa kaha kung di tinuud ang rape sa lawyer-broadcaster?

Akong nasabtan nga di kinahanglang mo-isa ang kilay sa mga mi-kuwestiyon sa deklarasyon ngadto nilang naglangkub sa oversight committee tungod kay walang “forever” sa estado nga drug cleared kay gani dunay 19 niini ka mga barangay nga posibleng ma-revoke ang titulo kay nakita ang pagka-inconsistent sa mga opisyales ug posible nga ilang ipangkiha sa kasong neglect of duty. Sa among programa’ng “Dialogue On The Air” sa DYSS Super Radyo niadtong Sabado, gipasabot ni Director Ruiz nga ang mga dagkung rason pag-deklarar og “drug cleared” mao nga seryoso g’yud ang mga barangay official sa kampanya pinaagi sa mga maayo ug epektibo nga anti-illegal drugs program.

