Di na angay’ng usbon ang Nov. 1 nga Kalag-kalag

Sama sa baruganan sa mga kadagkuan sa simbahan nga misupak sa sugyot nga dili maayong usbon kung unsay naandan sa karaan.

Dunay mga text nga mas maayo pa kuno nga ang birth date ni Osmeña maoy isibog sa Nov. 1.

Duna say misugyot nga unya na paminawon si Tomas kung mamahimo’ng usa ka santos.

Dunay mibiay-biay nga ang maong sugyot resulta ug replica sa estado sa pangutok ni Tommy.

In fairness sa mayor may rason ang iyang ponto aron g’yud dunay insaktong oras ang katawhan pag-obserbar sa adlaw sa mga kalag.

Alang nako dili lang g’yud hilabtan ang petsa nga Nov. 1 ug Nov. 2 nga adlaw sa mga minatay.

Coordination ra g’yud ang kuwang nato. Kung nahimo sa presidente pag-suspenso sa trabaho ug klase gumikan sa nationwide transport strike nga wa kaapektar dinhi sa ato, nganong dili man himoon panahon sa Kalag-kalag?

Ang nindot seguro nga himoong balaud sa atong mga tigpanday mao nga ipadeklarar g’yud nga holiday ang Oct. 31 ug Nov. 2 aron wa nay daghang kuskos balungos.

* * *

Sa dili pa mo-insister si assistant city prosecutor Mary Ann Castro nga modalaw kang Greco Sanchez nga naglaslas sulod sa iyang selda sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) mas maayo tingali nga kuhaon una ang sentimento ni Greco kung uyon ba kining bisitahon ni Castro nga iyang kanhi napakaslan sa relihiyong Islam.

Ang akong nabalak-an nga mosamot hinoon ang depression ni Greco kay akong nahibaw-an nga nag-aslom baya ang ilang relasyon isip magtiayon nga may nag-ong-ong nga buruka sa ilang conjugal property.

Kung nagpatagad lang si Greco sa iyang paglaslas mas maayo sab tingali nga ilibkas na ang suspension sa dalaw ngadto kaniya unya katugtan na ang mga sakop sa pamilya nga modalaw ubos sa iyang kabubut-on.

In fairness ngadtong piskal Castro may katungod siya’ng mosusi kay asawa lagi. Pero kung di ganahan si Greco niya wa siya’y mahimo.

* * *

Niadtong Sabado sa hapon atol sa among programa’ng “Dialogue On The Air” sa dySS among gihisgutan ang problema mahitungod sa mga manaygon sa kadalanan ug sa mga pampublikong sakyanan ingon man kining mga manglimos.

Mitambong sa maong programa sila si Raquel Arce sa Anti-Mendicancy Program sa Cebu City Hall, Binaliw Barangay Captain Wilson Bacor sa ABC Federation ug Police S/Inspector Llewelyn Reyes, PIO sa Cebu City Police Office.

Si Arce miangkon nga alarming na g’yud ang maong suliran kay daghan na g’yud ang mga manaygon ug manglimos niining nagkaduol na nga Pasko.

Sumaa niya nga hugot g’yud nilang ipatuman karon ang Anti-Mendicancy Ordinance. Dakpon ang manglimos ug ang molimos karong Disyembre 1.

Niining kasamtangang buwan mohimo sila og information drive bahin sa hugot nga implementasyon ug makigtigom sila uban sa mga kadagkuan sa Association of Barangay Council (ABC Federation) ug kang Cebu City Police Director Joel Doria aron sa tinguha nga magtukod og usa ka Special Task Force sa pagpanakop.

Lakip nga ilang limpiyohan mao ang mga skywalk nga gipuy-an na karon sa mga vendors nga maghatag og kahadlok sa mga pedestrian unya puwerte’ng nakahugaw-hugaw sa government facility.

Bitaw oi kay Pasko na, panahon na nga manglimpiyo kita.

Comments do not represent the views of INQUIRER.net. We reserve the right to exclude comments which are inconsistent with our editorial standards.