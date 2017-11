Sa random ko nga pag program sa music sa akong telepono, kadaghan motukar ang kanta nga “Parade” ni Astrud Gilberto. Makalingaw kining maong kanta sa Brazilian nga mang-aawit. Pangitaa lang sa YouTube ang tuno niani. Pero ania ang lyrics sa maong awit:

“There is a circus parade/And there’s a Lion’s parade/And there’s a Christmas parade/And Pasadena parade/And there’s a baby parade/And there’s a beauty parade/I guess the point has been made/We love to watch a parade…”

Daw timing kaayo ang pagpunay og lugwa ning maong tukar kay karong mga semanahuna daw ga parade ang pageants. Dihay Binibining Cebu niadtong hinapos sa miaging buwan. Ug karon nangabot ang taho nga kitay nakakuha sa Miss Earth ug sa Reina Hispanoamericana.

Winwyn PetMaLu, matud pas usa ka post sa social media. Si Winwyn nga maoy na Reina Hispanoamericana dunay showbiz roots. Pag-umangkon siya ni Melanie Marquez ug anak ni Joey Marquez ug Alma Moreno. Ang Petmalu maoy latest tagalog slang nga mibali sa “malupit.” Equivalent kini sa wow, amazing, grabe ug, wicked, sa ininglis pa.

“You only have to say parade/And you’re sure of a smile/’Cause it’s a chance to get away/From yourself for a while//And in the long procession/There are gigantic balloons/Hung up in case you hadn’t looked/At the Sunday cartoons//And there’s the yo and the yak/And tell a kid from his back…”

Daghan tingali ang nakabantay nga common na karon ang mga kandidata nga LGBT ang uyab.

Progressive? Ingnon ta lang nga ang pageant, sama sa prosisyon, stage play ug parade, dunay “air of the unnatural” niani kay mao man kini isip breaker sa inadlaw-adlaw nga naandang binuhatan. Usa kini ka laing kalibutan nga lahi sad ang padagan sa kinabuhi. Wala kini mag agad sa naandang panginahanglang biological sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi.

There is a circus parade/And there’s an Easter parade/July the 4th a parade/Thanksgiving Day a parade/And there’s St. Patrick’s parade/Columbus Day a parade/And the policemen parade/In anybody’s parade/And Labor Day a parade/And there’s a veteran’s parade/Inauguration parade/And Mardi Gras a parade/And there’s Kiwanis parade/And everything’s a parade.”