Nyor Gamay (NG): Unsay imong ikasulti aning Mocha, Nyor?

Nyor Daku (ND): Mas ganahan kos Americano, Nyor. Kay maurag kape ra g’yud ug way sagol.

NG: Dili kape akong gipasabot, Nyor. Si Mocha Uson ba.

ND: Aw, guapa.

NG: Dili kabahin sa iyang kaanyag maoy akong pangutana.

ND: Unsa man diay g’yuy atong topic ron, Nyor?

NG: Kini bang taho nga modagan siya pagka senador.

ND: Bitaw no. Gitupo man diay siya ni Speaker Alvarez nga padaganon pagka senador ubos sa partidong PDP-Laban.

NG: Unya?

ND: Unya unsa?

NG: Uyon ra ka ani?

ND: Nganong mobabag man ta. Padagana tanang modagan. Naa man kaha silay budget.

NG: Daghan ang gihilasan ani, Nyor.

ND: Mao ba? Kinsa may wa mauyon niani? Ang mga anti-Digong? Angay unta silang malipay.

NG: Ha? Ngano man, Nyor.

ND: Kon gatuo sila nga wa g’yud ni ayos Mocha unya nga bulay-og pa nis nangamatay, pwes angay silang malipay. Kay nagpasabot kini nga mo-self-distract ug mopukan sa iyang kaugalingon kining partido nga naa sa poder. Mas dakog purohan nga duna silay mga kandidato nga masulod sa magic 12 sa Senado.

NG: Unya kon modaug, Nyor?

ND: Sus, nganong maguol man ka? Di na malumping ang Senado, Nyor, kon modaug si Mocha. Daghan na kaayo dihang palpak nga pagarpar. Di rana sila malunod, Nyor, kon mapun-an man gani na silag usa. Di man sad ni sa ato ra mahitabo. Sa Italy pananglitan, diha man silay porn star nga gipalingkud sa ilang kongriso. Sa America, dunay mga wrestler nga na elected official. Mao g’yud ni ang popular democracy, semi circus. Ug kahibawo ka kon unsay mga kaayuhan kon modaug nis Mocha.

NG: Unsa man, Nyor?

ND: Mahigmata na ang tanan sa gahum sa social media kay blogger baya kinis Uson. Daghan pa ang galalis kon ang kadaugan ni Duterte ug ni Donald Trump gidala ba sa social media o na timing lang nga mi boom kining maong media sa ilang pagdagan. Kon molusot si Mocha angay na timbangtimbangon sa mga tig propaganda ang ilang mga pamaagi sa kampanya. Dili na igo nga manaway silag mangdaut. Mogahin na silag panahon para mopasabot sa mga tig gamit aning social media sa ilang tumong.

NG: Ikaw Nyor, mobotar kang Mocha?

ND: Kon mo lap dance nimos Mocha, di ka mobotar? O, ayaw dihag pangutkot sa imong bagulbagol.