Niadto pang 1971 gimugna ang termino nga “war on drugs” ni Richard Nixon nga maoy pangulo sa USA niadtong panahuna. Bilyones na ang nagasto sa America niining maong gubat. Ug niadtong 2011 mi diklarar ang Global Comission on Drug Policy nga “The War on Drugs has Failed.”

Sa ato gasugod pa lang ang war on drugs in Duterte. May pila na ka libo nga kinabuhi nga nakalas. Pero kusog gihapon kaayo ang suporta sa kadaghanan niani. Tungod tingali kay sa mga miaging administrasyon wala may dakong panumbaling sa drugas ug sa krimen nga dala niani.

Ug maong dihang misaad si Duterte nga iyang patyon tanang may kalabutan sa drugas miuyon ang bagang panon niani, labi na kadtong may paryente nga gi rape o gipatay sa mga adik, kadtong gi snatch-an og cell phone ug gilabnihag alawas.

Diha nay pangulo sa usa ka nasud sa Asia nga misuway nianing pamaagi ni Duterte. Tinuod nag malampuson siya. Apan kuno pagka human sa iyang termino mibalik ra usab ang problema sa drugas.

Ang kalahian sa gubat sa guinadili nga drugas sa America ug dinhi sa Asia mao nga gisulong sa America ang mga nasud nga tigpadala sa drugas, hinungdan nga binilyon ang ilang gasto matag tuig.

Ang sa ato ang mga local distributor lang sama sa mga drug lords, dealers ug narco politician ang gikumbate. Hinungdan kon nga nganong mas daghang local casualty.

Ang sugyot sa mga scholar sa substance abuse mao nga i-decriminalize ang drug abuse (dili ingon nga nga i-legalize, lahi ang kahulugan ning duha ka termino.

Pero alang kang Duterte dili kini maayo sa Pilipinas kay pobre kita nga nasud ug nga sa ingon ang atong mga drug abusers kon ma adik namanulis ug mangawat para dunay kwarta nga ika sustiner sa ilang bisyo.

Apan dun aba gyuy mga nasud nga nagmalampuson sa ilang drug abuse control pinaagi sa decrimalization? Dunay duha. Ang Netherlands nga gasugod sa ilang programa naidtong 1994 ug ang Portugal niadtong 2001.

Puros nanaug ang numero sa mga adik ug ingon man ang mortality rate sa mga adik. Alang ning maong mga nasud -“Taking care of the drug abuse is an issue for health care and social care. It’s not an issue for the judges, prison guards, and police.”

Balikton ta –wala nila gi legalize ang drugas. Duna pa gihapoy mga adik sa ilaha. Ug duna pa gihapoy mga adik nga mohimog krimen. Apan na minus ilang gasto sa pag gamit sa military sap ag pang gukod sa mga drug personalities.

Tingali angay kining tun-an sa mga anti-drug war dihi sa ato. Ilang tigumon ang mga kaila nilang mga user, ipalayo sa katilingban, ilang suportahan ug suwayan pagusab. Ug makig sabot sila sa gobyerno nga dili pahilabtan ang mga adik nga naa sa ilang poder. Mas maayo pa kini kay sa mag sigi silag syagit og EJK.