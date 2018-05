‘Tag 2k daw ang palit sa uban?’

Sakit apan maoy tinuud nga kamatuoran nga pilde gyud ang kandidato kung way kuwarta paglansar sa SK ug Barangay elections karong adlawa.

Dawat nalang sa kapildihan nga way kusmod.

Ang ubang kandidato mamasangil pa nga napildi sa tikas. Pero ang tinuud pildi sa palit kay mas daku og palit ang kontra ngadto sa mga botante.

Tinuud dili tanang botante ang modawat ug mapalit apan sagad sa mga botante modawat gyud unya ang nakapaet ang uban modemanda pa’g kantidad, pagkaon ug mainom.

Mao bitaw nga nakahukom ang taga Comelec nga did-an ang mga botante nga mo picture sa ilang official ballot kay puwede man kining gamiton sa pagpanapi.

Puwera gaba gyud ni’ng atong eleksiyon. Way kalainan kaniadto ug karon.

Ambot kung kanus-a pa mawagtang kining massive vote buying. Samtang duna pay manawat duna say motunol.

Unsa ka tinuud nga dunay palit gikan sa tagsa ka libo ngadto sa tag 2 mil pesos?

* * *

Usa ko sa na-shock sa daku’ng balita niadtong Biyernes sa udto nga gitaktak na diay si Supreme Court Chief Justice Ma. Lourdes Sereno pinaagi sa “Quo Warranto” petition ni Solicitor General Jose Calida.

Sa boto nga 8-6 sa iyang mga kaubang mahistrado, gi-uyonan ang “Quo Warranto” atol sa special en banc session nga naka-angkon og grabeng pagsaway sa mga legal luminaries ilabina dinhi sa Sugbo ug sa mga militanteng pundok.

With all due respect, konbinsido ko nga mapalagpot lang si Sereno ug ubang mga impeachable officials via impeachment trial sa Senado base sa gimbut-an sa atong batakang balaud (konstitusyon).

Sa akong gamay nga research ang “Quo warranto” (Medieval Latin for “by what warrant?”) is a prerogative writ requiring the person to whom it is directed to show what authority they have for exercising some right or power (or “franchise”) they claim to hold.

Sa laktod ang Quo Warranto nagpasabot nga usa kini ka asunto (kasong sibil) nga iduso sa korte batok sa usa ka tawo nga pa-esplikahon kung unsay iyang kapasikaran o legal personality pagkupot ug pagpahimulos sa gahom ug katungdanan or pang-angkon og prangkisa.

So, kung maproybahan nga dili siya otorisado mapalagpot siya pinaagi niini.

Ang sayop lang gyud ni Sereno kay iyang gikopya ang sala ni late CJ Renato Corona nga napalagpot tungod gihapon sa Statement of Assets Liabilities and Net Worth (SALN).

Pero ang isyu dinhi kung ang “Quo Warranto” petition mao ba gyud ang proper remedy pagpalagpot kang Sereno?

Akong tan-aw exhibition gyud ning gihimo sa walo (8) ka mga mahistrado unya history gyud ni sa nasud nga maka-uulaw.

Kung dili tukma ang application sa balaud, dili ba puwedeng mapa-impeach sa Senado ang walo ka mga justices tungod sa pagka ignorante sa balaud, abuso sa gahom, pagbudhi sa konstitusyon ug conduct prejudicial to the best interest of the service?

* * *

Dili ko kabasol kung na-impluwensiyahan ni Presidente Duterte ang walo ka mga mahistrado sa Korte Suprema nga sila si Associate Justices Teresita Leonardo De Castro, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Samuel Martires, Francis Jardeleza, Andres Reyes Jr. Alexander Gesmundo ug Noel Tijam nga miuyon sa “Quo Warranto” batok kang CJ Sereno.

Kanus-a pa maka-angkon og tinud-anay nga judicial independence ang judiciary kung sila’ng mga mahistrado ug mga huwes tinudlo gihapon sa presidente nga usa ka political animal?

Mao ni ang nakaporke karon kay bawos-bawos lang ang panahon. Sa gamhanan lang!