Ellen Adarna miangkon nga na-insecue siya kang Kristine Hemosa, napanganga sa dihang nakita kini niya sa personal: “‘What the hell?’

Kinsa man ang magtuo nga si Ellen Adarna nga gwapa ug aduna pay flawless nga kutis mi agi usab og ka insecure kang Kristine Hermosa?

Tinuod kana ug gi angkon kana ni Ellen sa usa ka video. Matud niya nga iya gyud nga gi tan-aw ang usa ka makeup video sa maanyag nga asawa ni Oyo Sotto niadtong Pebrero samtang nag andam kini para sa ilang Valentine’s date.

Ni comment si Ellen sa maong video, “Ang ganda talaga, eh” ug gi tubag siya ni Kristine, “Nyak thank you!”

Sa Q and A sa usa ka live viral video, gipangutana si Ellen sa Team Kristine Hermosa account sa Instagram kun kinsa ang iyang girl crush sa mga local ug international actresses ug dinhi na niya na hisgutan ang pangan ni Tin.

Ang maong IG account adunay one million followers ug ang gikaingon nga video aduna nay sobra sa 500, 000 views ug 18, 000 engagements apil na ang 327 comments.

Nitubag si Ellen, “Sa local, day, Kristine Hermosa. I saw her for the first time 12 years ago, I was doing Piana Forma (fitness studio) I don’t think she noticed me but she walked in. I was sitting down.”

Kun makita ni Ellen si Kristine sa telebesyon, gwapahan gyud kuno kaayo siya niini apan nakalitan siya sa dihang iya kining nakita sa personal.

“It was the first time I saw her. I thought she was pretty sa TV, ‘Yeah pretty.’

(Nidaku ang mga mata sa Cebuana beauty), “But when I saw her in person, I was like, ‘What the hell?’

“Na-insecure ako, I mean ang taas ng standard ko, so, pagkita ko niya, hala, mas gwapa niya,” natud pa ni Mrs. Derek Ramsay.

Dugang pa ni Ellen, “You cannot argue because she’s really beautiful, so, there si Kristine Hermosa ang (girl crush sa local) and international forever Angelina Jolie.”

100% sa mga ni kumento ang mi uyon kang Ellen nga gwapa gyud kaayo si Kristine. Natural beauty ug wala kini kaparehas. Milutaw gyud ang iyang kaanyag bisan niadtong mabdos pa kini. Kun makit-an siya sa mga netizens sa mall, gwapa gyud kaayo kini, buotan og dili kini mag minaldita.

Karong Setyembre 9, mag kwarenta anyos na si Kristine ug aduna na siyay lima ka anak sa iyang bana nga si Oyo. Si Ellen nag 35 na niadtong Abril 2 ug adunay usa ka anak, si Elias Modesto.

