Daria Ramirez nahurot ang milyones sa annulment, nangayo na og tabang kang Joey de Leon

Human sa taas nga panahon, karong bag-o lang naklaro nga wala pa di ay kunoy resibong legal ang pagpakigbuwag ni Daria Ramirez sa iyang kanhi bana nga si Joey de Leon mao nga hangtud karon padayon niya nga gigamit ang apelyido sa TV host.

Mao kini ang gisulti sa nanay nila ni Keempee ug Cheenee de Leon sa talent manager ug content creator nga si Ogie Diaz sa vlog niini nga “Ogie Diaz Inspires” nga gi-upload sa YouTube.

Ang nahibaw-an sa kadaghanan nga dugay nang gabuwag sila si Joey og Daria ug si Aileen Macapagal-de Leon ang ikaduha nga asawa sa TV host.

Apan, wala mahibaw-i sa kadaghanan nga si Daria diay mismo ang nangayo nga ma-annual na ang iyang kasal kang Joey aron mamahimo na usab nga legal ang iyang kaminyoon kang Aileen ilabina kay aduna pud silay tulo ka anak.

“Sabi ko, common sense naman ang tagal n’yo nang nagli-live in, andito ako nakanganga, ano maghihintay ako? Tanggap ko naman na, tanggapin na natin na ito na ang buhay natin,” matud pa ni Daria kang Joey.

Matud ni Daria nga siya ang ni file para sa ilang annulment, “Naubos ‘yung one million ko na ibinayad ko sa lawyer ko kung kani-kanino napunta ang pera ko, ang ending wala naman, defeated ako. Talo ‘yung kaso kong annulment.”

“E, sabi annulled na raw ako, hindi ko alam paano ako na-annul, e, wala naman akong pinirmahang annulment papers. Tinawanan ko na lang, although nag-isip din talaga ako na ‘wala naman akong pinirmahan, annulled na pala ako?’ Ay, ikinasal na (sina Joey at Aileen).”

“Akala mo ba ako ‘yung babae na uupo sa isang tabi tapos iiyak ako. Nasa bahay ako nakita ko sa TV, okay bahala na po kayo sa akin Lord, ‘yan na lang ang nasabi ko.”

“’Yung mga nag-aalala sa akin na akala hahabulin ko o nagseselos ako, hindi. Alam naman ng mga anak ko ‘yan especially Cheenee kasi siya ‘yung spokeswoman, eh.”

“Akala ng iba hahabulin ko, hindi ah, kasi kung hahabulin ko ang tatay nila dapat noon pa, why only now, para naman akong tanga niyan!” dugang pa ni Daria.

Alinomy gikan kang Joey?

Og tungod kay gabuwag na sila, nangutana si Ogie kun duna ba siyay nadawat nga alimony gikan kang Joey?

“Awan (Ilocano), nada (Spanish), finite (Italian), kaput (German), waley,” mabilis na sagot ng aktres.

Mi-hirit si Ogie, “Hindi ka nag-ask?”

“Even I (didn’t) ask, nasa batas ‘yun! Ang dami namang hindi nasunod sa batas, eh. Para que pa? ‘Yun na sana ang ini-expect ko para kahit paano meron ako (panggastos), you know nu’ng pandemic lahat ng naipon ko tumilapon na lahat,” sey pa ni Daria.

Matud ni Daria nga si Kempee kuno ang mihatag niya og tabang pinansiyal sa sulod sa tulo ka buwan niadtong tuig 2022 ug mihatag pud kini sa buwan sa Disyembre.

“Si Keempee tinutulungan ako financially, para do’n sa mga taong nagkomento ng hindi maganda (ang ugali) sa anak ko, I’m telling you ako ang ina ako ang nagsasabi sa inyo tinulungan ako ng anak ko, tatlong buwan pinupuntahan niya ako sa bahay at pang-apat last December, 2022 pinasyalan niya ako sa tinitirhan ko, inaabutan niya ako.”

“Alam ko ayaw ni Keempee ito na sinasabi ko, I’m sorry anak I have to tell them. Pag sinasabi ko (na tinulungan ako) sasabihin niya (Keempee), ‘my ‘wag na, ano ba!’ Ganyan si Keempee, eh, ngayon hindi ko puwedeng itago kasi gusto kong sirain ‘yung (image) nila kay Keem, hindi ganu’n ang anak ko, napakabait ng anak ko,” dugang pa ni Daria.

History repeats itself

Miangkon usab si Daria nga kani-adto nangluod siya sa iyang mga anak apan sa pagkakaron nasabtan na niya kun unsa usab ang gibati sa duha nga murag og naa sila sa tunga sa duha ka dagku nga bato.

“Naaawa ako kasi hindi nila ginusto ‘yung posisyon nila ngayon, actually nu’ng kabataan ko na nangyari, hindi ko alam na maaapektuhan ang mga anak ko. Tapos may mga kuwento-kuwento at naging history repeats itself.”

“Si Cheenee nahiwalay (sa asawa), si Keempee binatang ama. Hindi naman na siya nag-asawa ngayon gustuhin man niya hindi siya sure kung magiging mabuting asawa kasi nakita nila ‘yung naging buhay namin ng tatay nila,” istorya pa ni Daria.

Dugang ni Daria nga sa pagkakaron, wala siyay lovelife ug wala na siya magkinahanglan nii tungod kay naanad na kuno siya nga siya rang usa. Ang iyang gipangita karon mao ang trabaho.

“Hinahanap ko kung saan ako makakakuha ng pera! Totoo ako pa, hindi ako plastic na tao. Iniisip ko kung saan ako makakakuha ng pera.”

“May mga tumutulong pero hindi naman puwedeng sabihing habambuhay kang tutulungan saka ayaw ko rin naman dahil nagmumukha naman akong imbalido niyan! Hindi ako ‘yun, I know my capacity, I know what I can do,” sey pa ni Daria.

‘Kailangan ko ng tulong mo’

Sa wala pa mahuman ang iyang interview, gipangutana siya ni Ogie kun unsa ang iyang mensahe para kang Joey.

“Don de Leon baka naman, siguro naman nararamdaman mo hindi mo lang pinapansin kailangan ko ng tulong mo, baka naman maalala mo ako hindi lang masabi ng mga anak natin dahil ayaw nilang gumitna alam mo ‘yun at mas lalong alam ko dahil nakakausap ko sila,” matud pa ni Daria.

Ang lain pa nga gipangamuyo ni Daria, “Saka sana bigyan mo naman ako ng kopya ng annulment papers kasi kung ako pa ang lalakad ang laking gastos. E, ‘yung igagastos ko, e, di ibibili ko na lang ng pagkain ko.”

Matud niya nga nagkinahanglan pud siya og kopya sa ilang annulment paper isip pamatuod nga dili na niya kinahanglan pa nga gamiton ang apelyedo nga de Leon.

