Diego mi-resbak sa ina sa iyang anak, mipasalig nga dili niya pasagdan ang bata

Hot topic karon sa social media ang mga akusasyon nga gibuhi-an ni Alexis Suapengco kinsa miingon nga gipalayas sila sa iyang anak nga si Hailey gikan sa panimalay sa aktor nga si Diego Loyzaga.

Ug wala pud kini palabya ni Diego.

Sa iyang Instagram story, nag post si Diego og hulagway kauban ang caption nga “Trouble in Paradise” nga mura og may kalabutan sa ilang kagubot ni Alexis.

Sa laing IG post nga dili na makita sa pagkakaron, miingon si Diego, “Petty for me to come on to social media for this.”

Dugang niya, “Again, not denying anything else. But my baby will be taken care of definitely.”

Sa milabay nga tuig, gibandera ni Diego nga usa ka siya ka amahan. Mipakita siya sa social media og hulagway sa iyang anak apan miingon si Diego nga dili na siya mo hatag og detalye apil na sa kun kinsa ang inahan sa maong bata.

Karong bag-o lang, milugwa sa social media si Alexis nga nangangkon nga siya ang inahan sa anak ni Diego.

Dugang pa niya nga gipalayas na silang duha sa iyang anak gikan sa panimalay sa aktor tungod sa laing babaye.

“SO MY BABY DADDY @diegoloyzaga decided to kick me out and his baby out of his house so this girl can come over,” caption ni Alexis sa iyang social media post.

Miangkon usab si Alexis nga gibaharan kuno siya ni Diego nga dili kini mohatag og sustento para sa bata kun dili siya mohunong sa iyang pagtagawtaw sa social media.

“@diegoloyzaga said if I don’t take down the post, he won’t provide for my daughter daw (may clapping hands emojis) ok boy bye,” ang sabi pa ni Alexis.

Nakakuha og lain-lain nga reaksyon sa mga netizens ang kuntrobersiya nga may kalabutan kang Diego.

“Grabe naman sya oh! Pati anak pinalayas? Anong klaseng tatay yan?!”

“Funny How u hated ur father so much only to turn out to be like him.”

“Lahat talaga ng lalaki, pare pareho.”

“Mana mana lang yan..hays akala q iba pareho rin pla..kung ganyan ang guy naku broken family prin ang sasapitin ng mundo.”

“Pano mo to lulusutan BOY? SOS!”

“The apple doesn’t fall far from the tree.”

“Like father like son.”

“How true na pinalayas niya yung mag-ina niya dahil may bago siyang girlaloo?”

Sa pagsuwat ning maong balita, wala pa mopagawas si Diego sa iyang official statement mahitungod sa mga akusasyon nga gibuhian ni Alexis.

