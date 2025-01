Richard on Barbie: Wala siyang kinalaman sa paghiwalay namin ni Sarah

Giemphasize sa Kapamilya star nga si Richard Gutierez nga si Barbie Imperial di ang rason sa pagkaguba sa relasyon nila ni Sarah Lahbati.

Matud pa ni Richard, wa gyoy labot ang aktres sa panagbuwag nila sa iyang estranged wife.

Sa daghang higayon na nga nakit-an sa lain-laing lugar sila si Richard ug si Barbie, di lang sa Pilipinas kung di didto pod sa Italy ug South Korea, apan wa pa sila mosulti kung unsa ang tinuod nga relasyon nilang duha.

Sa pinakauna nga higayon, niistorya na gyod si Richard kabahin kuno sa relasyon nila ni Barbie.

Kini didto niya gisulti sa YouTube vlog sa talent manager ug TV host nga si Ogie Diaz.

Matud pa ni Richard, “Siguro for now, like gaya nga ng sabi mo, nakikita naman ng mga tao. Doon muna tayo sa what you see is what you get sa amin ni Barbie.

“Ang gusto ko lang sigurong i-clarify doon sa mga tao is that si Barbie, walang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Sarah.

“Hindi siya third party, hindi nag-overlap. Kasi maraming mga tao, yun nga, mga bashers na nagsasabi na siya ang dahilan. Wala siyang kinalaman,” matud pa sa aktor.

Niingon pa pod siya, “Nakilala ko si Barbie, matagal na kaming nagkahiwalay ng landas ni Sarah. So, yun, gusto ko lang i-clarify.

“Siyempre kasi parang ang daming nagre-react sa kanya, ang daming mga nag-hate comment sa kanya. So siyempre, kailangan ko siyang protektahan. Kailangan ko rin i-clarify yun, di ba?” Matud pa niya.

Niingon pa si Chard nga, “Siguro yung tungkol sa amin ni Sarah, ayoko na rin pag-usapan, yung mga nangyaring detalye.

“Kasi, we are actually going through an annulment now. And both parties naman want to move forward.

“Actually, at this point, nakapag-move forward na yung both parties. May equal time kami with our kids. So, parang nagko-co-parenting kami.

“And ang priority namin is to make sure that the kids, you know, live a good life, a happy life.

“And of course, kung happy siya sa buhay niya, at happy ako sa buhay ko, makikita ng mga bata yun. At ang importante sa amin ay yung mga bata.

“So, kung ano man yung dahilan, matagal na panahon na yun, nakapag-move on na kami pareho, 2025 na.

“Gusto kong magsimula yung taon nang maganda, peaceful, at happy. So, yun, let’s leave the past in the past. We’re all trying to move forward,” matud pa ni Richard Gutierez.