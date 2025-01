Rosanna Roces gipapangita ang viral security guard, gusto niya tabangan

“TULUNGAN natin si Guard…kawawa may pamilya yan.” Mao. Ni ang post sa usa sa mga cast sa FPJ’s “Batang Quiapo” na si Rosanna Roces sa iyang Facebook account gahapon sa udto.

Ang gipasabot nga ‘guard’ ni Osang kay ang security guard nga gitangtang sa trabaho sa usa ka inila nga mall tungod sa pagbadlong ug pagsikad niini sa usa ka estudyante nga naninda og Sampaguita.

Base sa matan-aw nato sa viral video kay naglingkod ang estudyante sa hagdanan ug giduol ni siya sa guardiya sa mall para abogon siya ug di paistaron didto sa may hagdanan.

Okay na unta to apan ang pinakapait pa niini nga sitwasyon kay gilabni pa sa security guard ang gibaligya nga buwak sa bata mao nga naguba kini. Ang ending niini nibawos ug gilapdos sa bata sa sekyu ang nahabilin nga buwak nga gikuptan niya. Apan nibawos ang security guard ug gipatiran ang makaluluoy nga bata.

Matud pa sa uban nga miyembro kuno sa sindikato ang pagtinda ug nagpaka-aron ingnon lang siya tungod kay ang target nga buhaton kuno niya kay ang pagpanglimos.

Ibutang lang nato nga miyembro siya apan bata siya, ngano nga kinahanglan pang pasakitan sa sekyu? Wa ba siyay anak nga babae?

Anyway, sa wa makahibawo kay dali ra gyod maluoy ug matinabangon si Rosanna og di lang kini niya ipangsibya ug di pa gyod ta gusto ni niya ipasuwat, apan sukad nagpost siya sa iyang social media account na tabangan niya si Manong guard kay nahibaw-an na ang tanan.

Gipanpangita ni Osang ni Morly Alinio, host sa DZRH radio, ang guwardiya nga gitangtang sa trabaho sa usa ka ilado nga mall.

Gipost ni Rosanna nga, “Pahanap nu’ng Guard Morly Alinio tutulungan ko ‘yan. Magiging precedent ‘yan babastusin na lahat ng Guard na ginagawa lang ang trabaho nila.”

Niingon pa gyod siya nga, “Dun tayo sa Guard..nagta-trabaho ng Legal yan hindi nagpapanggap na guard lang. No to palimos at iba pang uri ng pangloloko!”

Samtang, ang security agency diin konektado ang guardiya nga Redeye II Management nangayo og dispensa sa gibuhat sa ilang empleyado.

Matud pa sa ahensya nga, “We sincerely apologize for the actions displayed in the video and assure everyone that we are already conducting due process with the guard involved

“May this serve as a reminder to all agencies of the values we must uphold in performing our duties. It is crucial to prioritize de-escalation and avoid letting emotions take control of our actions.”

Base pod sa imbestigasyo sa Mandaluyong Police kay iskolar kuno ang bata nga may pangidaron nga 18 anyos ug nagbaligya kini og Sampaguita para sa bawon niya ug para puno sa panggasto sa panginahanglan sa iyang pamilya.

Balik ngadto ni Rosanna Roces, gihunahuna niini ang pamilya sa sekyu tungod kahibawo siya nga nabalaka na gyod na sila nga basin madayon na gyod nga di na makakita og laing trabaho ang ilang padre de pamilya.