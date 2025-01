Gloria Romero mipanaw na sa edad nga 91

Gipahibaw sa iyang mga kabanay ang kamatayon sa aktres nga si Gloria Romero, nga naila isip Queen of Philippines Cinema, karong adlaw nga Sabado, Enero 25.

Si Gloria nagpangidaron og 91.

Apan wala pay giluwatan nga pahayag ang iyang nag inusara nga anak, nga si Maritess Gutierrez, sa kun unsa ang hinungdan sa iyang kamatayaon.

BASAHA PUD NI: How Gloria Romero keeps herself in shape at 83

Si Lovely Rivero II, usa sa mga pag-umangkon ni Gloria, ang mi kumpirmar sa iyang pagpanaw sa usa ka Facebook post.

“Rest well, our Movie Queen, Tita Gloria Romero. Praying for the repose of your soul [and] for strength for Maritess Gutierrez, Chris & the whole family during this very difficult time,” matud pa ni Lovely.

Si Gloria naila sa iyang showbiz career nga milanat og hapit walo ka dekada og sa daghan nga mga awards nga iyang gihakot.

Katapusan siyang nakita sa publiko sa usa ka tribute sa kasaulogan sa iyang ika 90 nga adlawng natawhan niadtong Pebrero 2024.

Nataw nga si Gloria Anne Borrego Galla niadtong Disyembre 16, 1933, nagsugod si Gloria sa iyang acting career niadtong 1940s.

Apil sa mga pelikula nga nagpasikat niya ang 1952 film nga “Madame X.” Human sa duha ka tuig, nakita na usab siya sa “Dalagang Ilocana” nga nakapadaog niya sa iyang labing una nga Best Actress award sa FAMAS.

Kabahin usab siya sa mga primyado nga pelikula nga “Condemned,” “Nagbabagang Luha,” “Tanging Yaman,” “Magnifico,” “Moments of Love,” “Beautiful Life,” ug “Rainbow’s Sunset.”