Barbi Hsu, ang patay nga lawas niini, ipacremate usa pa iuli sa Taiwan

Ipacremate ang patay nga lawas sa Taiwanese actress ug “Meteor Garden” star nga si Barbie Hsu didto sa Japan usa pa kini iuli sa ilang lugar sa Taiwan.

Nagplano pod ang pamilya nga magbuhat og memorial service ni Barbie nga mas ilado sa mga Pinoy isip si Sancai o Shan Cai (nga karakter niya sa “Meteor Garden”) kung makabalik na sila sa Taiwan.

Mao ni ang gisulti ni sa usa ka interview nga nagplano ni Huang Chun-mei, nanay sa nipanaw nga aktres nga si Barbie, nga ang pamilya mobuhat og usa memorial service.

Sa maong interview ni Huang kay nihangyo ni siya sa media ug sa publiko nga respetohan ang ilang pagbangutan.

Nihangyo siya sa miyembro sa press nga di na sila sundan ug kuhaan og litrato o video sa mga lugar na ilang maadtoan para pod ni sa kalinaw sa ilang pamilya.

Base sa mga nigawas nga mga report, nagbakasyon si Barbie kuyog ang iyang pamilya sa Hakone, Japan diin sila nagsaulog sa Chinese Lunar New Year niadtong niaging semana.

Giatake kuno sa hubak ang aktres niadtong Enero 29. Mao nga nidesisyon siya nga moistar na lang siya sa lawak sa giistaran nga hotel.

Apan kalit lang nga nigrabe ang kundisyon ni Barbie, mao nga giadto sila sa Tokyo niadtong Pebrero 1 para magpacheck-up. Dinhi na nila nahibaw-an nga duna siyay influenza mao nga gihatagan dayon siya og tambal sa doktor.

Apan nigrabe pa ang kundisyon ni Barbie hangtod nga namatay gyod ang aktres sa edad nga 48 anyos tungod sa pneumonia nga epekto sa niigo niya nga influenza.

Duna sad diay mga health issue kaniaadto ang Taiwanese nga aktres ug nahospital pod kini tungod sa patol o epilepsy.

Sa usa ka interview usa pa siya namatay, nihisgot si Barbie nga duna siyay history sa ‘mitral valve prolapse’ ug epilepsy.

Matud pa sa usa ka health website, ang “mitral valve prolapse is a valvular heart disease characterized by the displacement of an abnormally thickened mitral valve leaflet into the left atrium during systole.

“It is the primary form of myxomatous degeneration of the valve. There are various types of MVP, broadly classified as classic and nonclassic.”

Sa tinuod lang hapit na kuno siya mamatay sa dihang nagkaseizure siya sa dihang nanganak siya niadtong 2016.

Gibiyaan ni Barbie Hsu ang iyang South Korean nga Bana nga singer ug DJ nga si Koo Jun-Yup, ang iyang 10 anyos nga anak nga babaye ug ang 8 anyos nga anak nga lalaki sa iyang ex-husband nga si Wang Xiaofei.