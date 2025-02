Barbie Hsu niangkon ni Kris Aquino: Gusto siya’g daghang mga anak ug apo

Nicirculate og balik sa social media ang 2003 interview sa Queen of All Media nga si Kris Aquino sa nipanaw nga Taiwanese actress nga si Barbie Hsu.

Nahitabo ang exclusive nga interview ni Kris ni Barbie niadtong 2003 diin kuyog pod niya ang “Meteor Garden nga star nga igsuon pod ni Barbie nga si Dee Hsu.

Kung wa mi masayop, mao ni ang panahon nga sikat kaayo si Barbie sa Pilipinas tungod sa kalampusan sa iyang Taiwanese series nga “Meteor Garden” diin kuyog niya ang Flower Four (F4) diin si Jerry Yan mao ang ilang dako dako.

Base sa nalantaw namo nga video, 27 anyos pa lang si Barbie sa dihang giinterview siya ni Kris Aquino. Nibisita si Barbie sa Pilipinas niadtong panahona para magpasalamat sa iyang mga Pinoy fans.

Usa sa mga gipangutana ni Kris sa managsuon nga si Barbie ug si Dee nga giunsa nila pagimagine ang ilang mga kaugalingon inig labay sa 30 ka tuig.

“What do you want to be when you’re 50 years old?,” nangutana si Kris sa managsuon nga Hsu.

Una nga nitubag si Dee, “A happy woman, have grandchildren, a husband, and become grandma and granddad.”

Gisundan pa og pangutana si Dee ni Kris nga gusto pod ba niini nga magkanegosyo ug gitubag sa igsuon ni Barbie nga, “No, I want to be a lazy but rich girl!”

Nitubag pod si Barbie sa una nga pangutana ni Kris nga, “I want to be shopping queen.”

Nagfollowup question ang TV host, “At 50, do you think you’ll still be in show business or you’ll be retiring already?”

Matud pa ni Barbie nga, “Maybe I’ll be a grandma, and have many children. Maybe two or three. But they will have children too.”

Nabugtuan sa kinabuhi si Barbie sa edad nga 48 tungod sa epekto sa pneumonia human kini naigo sa influenza.

Nakahiagom pod ang Taiwanese actress og mga health issue niadtong buhi pa siya ug nahospital kini tungod sa patol o epilepsy.

Sa usa ka interview usa pa siya namatay, nahisgotan ni Barbie nga duna siyay history sa “mitral valve prolapse” ug epilepsy.



Matud pa sa usa ka health website nga, ang “mitral valve prolapse is a valvular heart disease characterized by the displacement of an abnormally thickened mitral valve leaflet into the left atrium during systole.

“It is the primary form of myxomatous degeneration of the valve. There are various types of MVP, broadly classified as classic and nonclassic.”

Sa tinuod lang, hapit gyod siya mamatay sa dihang nagkaseizure siya sa dihang nanganak siya niadtong 2016.

Nabiyaan ni Barbie Hsu ang iyang South Korean nga bana nga singer ug DJ nga si Koo Jun-Yup, ang ilang 10 anyos nga babaye nga anak, ug ang 8 anyos nga anak nga lalaki sa iyang ex-husband o kanhi bana nga si Wang Xiaofei.