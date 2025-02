Sandara Park: Barbie Hsu dakog impluwensiya sa sugod pa sa iyang career

Bisan ang Pambansang Krung Krung ng Pilipinas nga si Sandara Park nahasubo pod sa pagkamatay sa sikat nga Taiwanese nga aktes nga si Barbie Hsu.

Matud pa ni Sandara, si Barbie ang mahimong impluwensiya niya sa iyang showbiz career.

Ang pagpahinungod ni Sandara human matapos gi-share sa X user nga @pauloMDtweets ang video sa K-Pop star nga niperform nga “Ni Yao De Ai” sa usa ka New Year’s eve party niadtong Disyembre.

Ang nahisgutang kanta original track sa “Meteor Garden.” Ang 2001 hit series ni Barbie bilang Shan Chai.

“Rest in peace Barbie Hsu. I got influenced by you since when I started my career,” matud pa niya.

Matud pa niya sa maong X post nga, “We will always remember you.”

Rest in peace Barbie Hsu 🥹🙏🏻 I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you🙏🏻 — Sandara Park (@krungy21) February 5, 2025

Niadtong Pebrero 2 nipanaw si Barbie tungod sa pneumonia nga komplikasyon sa influenza. Siyay namatay sa edad nga 48.

Nabalita pod nga dunay history ang aktres sa epilepsy ug heart disease.

Ang patay nga lawas sa Taiwanese star kay gicremate na sa Japan ug nipauli na sa Taiwan niadtong Pebrero 5.

Ang mga gibiyaan niyang mga hinigugma sa kinabuhi kay ang mister niya Korean rapper nga si Koo Jun-yup o mas ilado isip “DJ Koo,” apil na pod ang duha niya ka anak gikan sa iyang kanhi asawa nga Chinese nga negosyante nga si Wang Xiaofei.