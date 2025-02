Philmar, higalang langyaw nipatattoo og ‘224’, ‘I love you’ meaning ani?

Tinuod ba kaha na ang pasabot sa numerong 224 kay I love You ug ang 831 224 kay I love you today, tomorrow, forever?

Gicaptionan pa sa girl sa photo nila kay “224 2Today, 2Tomorrow, 4Forever (emoji infinity). More than a decade of being my Lil’Bro, and one of my greatest blessings.”

Base sa post ni Pernilla, nga nakuha sa Bandera nga kauban nga kumpaniya sa CDN Digital, kay nagpuyo na siya sa Siargao niadto pang 2013, taga-United Kingdom siya ug hilig pod niya sa sports.

Makit-an pa sa mga photo nga gibandera Niya sa iyang IG kay usa siya ka runner ug mokatkat pod sa bukid.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Philmar on IG feud with Andi: ‘You all can call me a cheater and ugly now’

Andi Eigenmann naka-bonding ang anak ni Philmar habang nagbabakasyon sa France

Philmar, kaibigang dayuhan nagpa-tattoo ng ‘224’, ‘I love you’ ba ang meaning?

Kung 2013 pa si Pernilla naka-base sa Siargao, mas nauna siya og nagkailaila ni Philmar tungod kay 2018 nagkailaila sila si Andi Eigenmann ug ang iladong surfer sa Siargao.

Human niana kay naka-base na pod si Andi sa Siargao niadtong 2017 tungod didto Niya napilian nga magtukod sa Iyang balay para kung gusto niyang magbakasyon human sa iyang trabaho sa showbiz hangtod nga nagkailaila sila ni Philmar.

Tuig nga 2020 pod kay gisibya nila ni Philmar ug ni Andi nga engaged na silang duha pero sa 2024 kay dunay nigawas nga video ang kanhi aktres diin nakit-an nga dunay kuyog nga laing babaye ang tatay sa duha nga anak ni Andi apan wa niya gihimong dako nga issue kini ug niingon lang ang kanhi aktres nga pwede namang mogawas ang fiancè niya nga lain ang kuyog.

Tungod siguro nga gasige na lang og kuyog sila si Philmar ug ang iyang higala nga langyaw nga si Pernilla kay parehas sila nga ganahan og sports, naay mga makit-an pod nga video nila diin silang duha kuyog ang uban nila nga mga higala nag-workout.

Ug ang pagpabutang nila og identical tattoo, wa na gipalapas ni Andi.

Mao to nga duna siyay artcard nga gipost sa usa ka mabulukon nga bitin, “I just found out it’s the year of the snake!! I thought it was the year of the wolf in sheep’s clothing!”

Samtang, gibirahan sa uban nga mga netizen si Philmar kay ngano kuno kinahanglan niya nga magbabutang og identical nga tattoo nga wa man kaha silay “kaanu-ano.”

Duna poy gibutyag si Philmar nga nagbuwag na kuno sila si Andi.

Anyway, Mao ni ang nabasa namo nga mga reaksyon sa mga netizen sa social media:

“Andi and Philmar NO MORE.”

“Matchy tats with other girl instead of your wife is a BIG NO! How hurtful it is for Andy [broken heart emoji]”

“If you have a girl or a wife, respect your relationship. Getting matching tattoos with another girl or having a ‘girl best friend’ when you’re already committed can cross the line.”

“Your girl should be your best friend. The one you talk to, laugh with, and grow with.”

“Secret conversations, hiding messages, or giving someone else the attention that should be hers… those are micro-cheating.”

“Loyalty isn’t just about not cheating. It’s about making sure your girl never has to question her place in your life.”

“She gave up everything just to be with you for a lifetime. I’m sure her mother Jacklyn (Jose – SLN) would felt the same too.”

“That’s why there’s a saying that “your boyfriend’s or girlfriend’s friend isn’t really your friend.”

“Their friendship weird na parang nasobrahan. Every time the girl post stories before like years ago, I am not convinced that they are just friends.”

Duna poy nakamatngon sa closeness nila ni Philmar ug ni Pernilla base sa komento sa IG post sa naawahi:

“Ayoko sana mag malisya noh pero ako nga pansin ko na ‘tung friendship nila noon pa. Sabi ko pa sa sarili ko buti pa si Andi di selosa pero hahaa ewan.”

“Lil bro pero matching tattoo? Kami nga ng kapatid ko walang ganyan! HAHAHA wala kayong maloloko dito HAHAHA.”

“JUSKO PHILMAR ANG PANGET MO NA NGA D KA PA BUMAWI SA UGALI PARANG TAE KA LNG SA PANINGIN NG MGA EIGENMANN SA TOTOO LNG.”

“Just another story of “The girl he told you not to worry about” been following them for a while, and their relationship is surely weird.”

“Mukhang tama ako sa feelings ko sa dalawa palagi kasi sila nagpapalitan nang sweet messages sa mga stories nila. Hindi na ako naniniwala sa kanta ni Andrew E (Humanak pa ng Panget).”

“We shouldn’t give our female/male best friends the same access or the same level of treatment as our romantic partners. Maintain appropriate boundaries.”

Matud pa sa Bandera nga abli ang ilang buhatan sa paghatag sa panig sa sa ilang side kabahin sa kini nga issue.