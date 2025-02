Andi giklaro nga wala manglimbong si Philmar niya

Human sa pipila ka cryptic posts nga nakapatumaw sa pagduda sa ilang panagbuwag, giklaro ni Andi Eigenmann nga wala manglimbong kaniya ang iyang partner nga si Philmar Alipayo.

Midugang si Andi nga pilion gyud niya sa kanunay nga ma-“okay” sila ni Philmar.

Iyang giklaro sa iyang Instagram karong adlaw nga Sabado nga ang iyang mga cryptic posts para sa iyang higala nga babaye nga mitraydor kaniya.

“MY WHY FOR POSTING: I AM FULLY AWARE THAT MY HUSBAND NEVER CHEATED ON ME WITH THIS GIRL… I AM ALWAYS AROUND WHEN THEY ARE TOGETHER. I POSTED BECAUSE THIS PERSON BETRAYED ME, ENCOURAGES MY HUSBAND TO BREAK UP WITH ME DURING EVERY FIGHT, EVEN WHEN I ALSO TELL MY SIDE OF THE STORY TO HER.”

“SHE DIDN’T HONOR MY SIDE BY CHOOSING TO CELEBRATE HER AND MY HUSBANDS LOVE FOR EACH OTHER BECAUSE THE DAY AFTER OUR FIGHT SHE INSERTED HERSELF IN THE SITUATION BY ENCOURAGING HIM TO GO FOR A SPONTANEOUS LOVE COUPLE TATTOO TOGETHER. (If innocent, why now when he is vulnerable? Why not when we were ok? Or maybe why not when things have calmed down?).”

‘I’m not being dumb’

Miingon si Andi nga gisuwayan niya sa pag reach out ang maong babaye aron sa pagpangayo og katin-awan apan gi-ignore lang siya niini.

“Yes, I am hurt that my husband didn’t think this would bother me; I’m not being dumb and ignoring that, BUT THE POST WAS TO JUST SHOW THAT NO NORMAL PERSON WITH GOOD INTENTIONS WOULD THINK ITS OK FOR A “FRIEND” TO ENCOURAGE SOMEONE ELSE’S HUSBAND TO DO THIS WITHOUT CONSIDERING THE PARTNER’S FEELINGS. SPECIALLY AFTER I TOLD HER THAT EVEN IF WE ARE IN A BAD FIGHT, I WOULD ALWAYS WANT AND CHOOSE TO BE OK WITH MY HUSBAND BECAUSE HE IS MY FAMILY,” dugang pa ni Andi.

Mipuno si Andi nga nakadawat na siya og warning sa iyang uban nga mga higala mahitungod sa maong babaye ug gabasol siya nga wala siya maminaw sa ilang mga tambag.

“When my other friends told me that they told their partners to stay away from her, I should have listened. I should have called it out the first time me and my husband found it weird that she just gets a huge tattoo on her shin dedicated to him! He who is someone else’s husband!!”

Bisan og wala siyay gihisgutan nga pangan sa iyang post, karong bag-o lang nabalita nga nagpa matching tattoo si Philmar ug ang usa ka higala niini nga babaye.

Gani, mi-viral sa social media ang ilang hulagway nga nagpakita sa ilang matching tattoo nga “224.” Kini nagpasabot nga “2Today, 2Tomorrow, 4Forever,” matud pa sa caption sa post sa maong babaye, kinsa nag deactivate na sa iyang Instagram.