Andi, Philmar nagkauli ra dayon? Dunay kalabot ba sa lolo, lola ni Andi?

“ALL’S well that ends well” na dayon ba para sa engaged couple nga sila si Andi Eigenmann ug Philmar Alipayo?

May labot ba niini ang pagadto sa lolo ug lola ni Andi sa Siargao na sila si Eddie Mesa ug si Rosemarie Gil ug kuyog ang usa pa nila ka apo nga si Ellie Eigenmann Ejercito?

Ilo naman god si Andi, mao nga ang mga apohan niini, nga mga ginikanan sa amahan niya nga ang late nga aktor nga si Mark Gil, niadto sa Siargao para mosuporta Niya sa iyang nahiaguman karon ug gikuyog sa mga apohan si Ellie nga anak ni Andi ug ni Jake Ejercito.

Gipost ni Andi sa iyang Instagram story ganihang buntag (Pebrero 11) ang pagabot sa lolo ug lola niya. Matud pa sa caption niya, “Mama & Papa walking on the streets of my neighborhood.”

Duna poy litrato si Rosemarie nga kuyog ang apo nga si Ellie, samtang duna poy usa nga nagsul-ob og native hat ang apohan nga babaye kuyog sila si Lilo ug Koa sud sa usa ka tourist shop.

Gawas pa niini duna poy viral photos nga nagkuyog sila nga nangaon sa la mesa sa ilang balay ang pamilya ni Andi nga siya pa ang niserve.

Mahinumduman nga pila na ka adlaw nga trending sa entertainment news ug social media ang identical tattoo nga “224” nila ni Philmar ug dugay na nga “girl bestfriend” nga si Pernilla Sjoö, nga usa ka Swedish nga dugay na nga nagpuyo sa Siargao (2023 pa). Una pod ning nailaila ni Philmar si Pernilla kay ni Andi.

Daghan pod nga photo ug video ang nigawas nga managhigala pod sila si Andi ug Pernilla ug nagkuyog pod sila sa marathon ug lain laing mga event.

Aware pod ang mama ni Lilo ug ni Koa nga super close ang fiancé niya ni Pernilla apan wa kini niya hatagi og malisya ug nagatuo lang gyod siya nga managhigala lang gyod ang pagtratar nila sa usag-usa. Kini bisan nga daghan na ang nitambag ni Andi kabahin sa closeness ni Philmar ngadto ni Pernilla.

Ang pagpabuhat og identical tattoo nga “224” nga ang gipasabot kay “2Today, 2Tomorrow at 4Forever” with infinity emoji ug kini basin pod sa post ni Pernilla sa iyang Instagram account, diin nagasugnod sa kayo sa gibati ni Andi. Kini tungod ba nga siya ug si Philmar wa man god silay parehas nga mga identical tattoo nga nagpakita sa ilang paghigugmaay?

Unya kani hinuong girl bestfriend lang naa silay identical tattoos?

“More than a decade of being my Lil’Bro, and one of my greatest blessings,” Mao ni ang usa sa caption ni Pernilla sa litrato nila ni Philmar.

Samtang gisuwat ni sa Bandera ang kini nga balita kay wala pay bag-ong post si Philmar apan si Andi kay nakashare na og litrato niya ug sa iyang mga anak kuyog ang mga apohan nila.

