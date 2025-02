Sam Milby nicompirmar nga buwag na gyod sila ni Catriona Gray 

Nagbuwag na gyod sila si Sam Milby ug si Catriona Gray ug nisarado na sa dugay na nga mga hungihong na gihuman na gyod nila ang ilang relasyon. Wa kunoy third party nga involved sa ilang split.

Giconfirm ni Milby ang ilang panagbuwag ni Gray ngadto sa ABS-CBN News karong Miyerkules, Pebrero 19, sa dihang gipangutana siya sa status sa ilang relasyon ni Gray.

Human giclarify nga “okay” ra sila ni Gray ug wala na silay problema kabahin sa ilang relasyon, gidirekta dayon og pangutana si Milby kung together pa ba sila, ug gitubag dayon sa aktor kini og gicompirmar nga wa na sila, basi kini sa report.

Ang “Pinoy Big Brother” alum nga niclarify nga walay third party nga nainvolve sa ilang panagbuwag, apil na pod niya giclarify ang mga hungihong nga si Moira Dela Torre mao kuno ang rason nga nagbuwag sila ni Gray.

“There was never a third party sa amin ni Cat. That needs to be cleared,” matud pa ni Milby.

“There is no truth to it at all. It makes me sad. May babala ako sa mga tao. Please mag-ingat kayo sa mga nakikita niyo online. If there’s no evidence, huwag niyong paniwalaan yung nakikita niyo because in this incident, there’s absolutely no truth to it at all,” niingon pa siya.

Ang actor-singer gipangutana sad nga kung ang viral video ni Gray sa concert ni TJ Monterde diin nakit-an ang beauty queen nga nihilak sa dihang niperform si Monterde sa “Hanggang Dito Na Lang,” tungod ba kini sa panagbuwag nila?

Nitubag hinuon si Milby nga di siya makatubag para ni Gray.

“If you wanna ask her what she was feeling, I can’t speak for her. I know that we’re okay,” nitubag si Milby matud pa sa report.

“Kahit after ng concert I said, ‘I’ll go to the backstage. ‘Cause we’re okay,” matud pa ni Milby.

Si Gray wa pa nuon nitubag sa mga gipanghisgotan ni Milby kabahin sa ilang panagbuwag, samtang gipost ning balitaa.

Si Milby ug si Gray nga niannounce sa ilang engagement niadtong Pebrero 2023, gisunod sa mga hungihong sa ilang panagbuwag niadto pang Pebrero sa niaging tuig. Kini human niclaim ang entertainment insider nga si Ogie Diaz nga nagkabuwag na sila si Milby ug Gray.

Niclarify noon si Diaz nga mohuwat lang siya sa management nila ni Gray ug ni Milby nga ang Cornerstone Entertainment nga mo set sa record straight.

Pipila ka semana human sa showbiz vlog ni Diaz, niconfirm ang Cornerstone nga sila si Gray ug si Milby nagatubang og mga “relationship issues,” apan mao rag gideny ang panagbuwag sa duha. Sukad niadto nakit-an nga nanagkuyog sila si Gray ug Milby sa daghan nga higayon.

Apan, naigo na pod sila sa mga alegasyon human si Gray nitake down sa ilang engagement photos sa iyang Instagram account, apan ang duha ka mga partido nagpakahilom gihapon kabahin sa status sa ilang relasyon sukad niadto. Ang ex-partners magpakasal unto niadtong 2024.