Sam Milby: Never ko nakipagrelasyon ni Moira, girespeto ko si Catriona

“PEOPLE believe that si Moira (dela Torre) ang third party. Yes, it’s so funny and sad at the same time dahil ang daming naniniwala, they’re making their own assumptions.”

Mao ni ang gisulti ni Sam Milby sa dihang nakaistorya ni Renee Bonoan sa Bandera ang aktor sa dressing room sa ELJ Building human sa mediacon sa seryeng “Saving Grace” niadtong Martes, Pebrero 18.

Matud pa sa aktor nga, “Have you seen any evidence at all? Wala because it’s not true! No truth to any of that at all. Kami ni Moira we’ve been always magkuya and there’s nothing between us.”

Wa man nihatag og katinawan ang ex-couple nga sila si Sam ug Catriona Gray kung unsa gyod ang tinudban sa ilang panagbuwag usa ka tuig na ang nilabay.

Usa pa niini kay engaged na ni sila ug giatngan na lang sa madlang pipol ang ilang kasal apan nauli ra gihapon ni sa panagbuwag tungod kuno ni Moira.

Giokay sa mga netizen ang mga karaan nga mga photo nila ni Sam ug ni Moira ug bisan sa pagpuyo kaniadto sa “Paubaya” singer sa balay sa aktor, niadtong nagsugod pa lang kini sa iyang singing career, ug kini gihatagan og malisya nila.

Basin kuno karon lang nabuking ni Catriona nga si Moira kuno kay kept woman ni Sam. Mao nga gibiyaan niini ang ulitawo.

“And sa amin ni Cat we’ve always kept our relationship private, so, out of respect sa kanya, we haven’t talk (about) our relationship (hiwalay na). Are we okay? Yes we are.

“But I want to make sure and mag-ingat sa mga tao to believe things are people trying to connect things on their own thinking na, ‘oh dahil nag-break sila kasi si Moira close ni Sam dati so, may nangyari sa kanila.’

“There’s no truth to that and I wanna make sure people na walang katotohanan at all,” matud pa ni Sam.

Gipangutana sa Bandera si Sam kung naglagot ba siya sa isyu nila ni Moira, “Hindi naman ako nagalit, more on nainis because it’s not true!

“And that’s sad, people are assuming and they’re creating their own stories na walang katotohanan but, you can’t control of what people think, it’s a sad thing.

“People think of what they want to think and wala akong magawa kahit anong sabihin ko, sige bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong paniwalaan at walang katotohanan ‘yan!,” matud pa ni Sam.

Samtang, sugod sa Marso 3 kay matan-aw na ang “Saving Grace: The Untold Story” ug gawas pa ni Sam kay kuyog niya sa maong serye sila si Julia Montes, Zia Grace, ug si Sharon Cuneta diin apil niini ang Kapamilya Channel.

Ang “Saving Grace: The Untold Story” kay mahitungod sa pagkidnap ni Anna (Julia) sa estudyante niya nga si Grace (Zia) sa dihang mahibaw-an niya ang pangabuso nga nahiaguman ni Grace sa iyang inahan.

Mas daghan pa ang madiskobrehan pod sa serye nga lain-laing mga istorya sa likod sa mga komplikado nga kagahapon sa upat ka mga inahan nila nga gidala nila ni Jennica Garcia, Janice De Belen, Julia, ug Sharon.