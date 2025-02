The Blackman Family: Ang managtiayon nga Jeraldine ug Joshua nagbuwag na

Nagkabuwag na ang sikat nga content creator nga si Jeraldine Blackman sa iyang Australian nga bana nga si Joshua Blackman.

Naghilak nga nikumpirma ang vlogger sa mahasubo nga balita pinaagi sa usa ka video nga girecord niya samtang naa siya sud sa iyang sakyanan.

Gipost niya ang maong video sa Pebrero 21 sa iyang Instagram page kung diin gisulti niya nga nakadesider na silang duha nga putlon na ang ilang panag-uban isip usa ka managtiayon.

“I have been trying to find the right time, when I’m gonna get the courage for me to post this one online.

“Josh and I have separated. We’re good friends. I just know that he is a good person and he is the best father that Jette and Nimo could ever have,” matud pa ni Jeraldine nga nagstorya niini nga naghilak.

Pito ka tuig pod nagkuyog isip managtiayon ang ilado nga mga social media influencer nga giilhan sa socmed nga “The Blackman Family.” Gihatagan sila og grasya nga duha ka mga anak nga sila si Jette ug Nimo.

Nagpasalamat si Jeraldine sa tanan nga nisuporta sa iyang pamilya ug ni-sorry siya sa tanan sa ilang mga social media follower sa nahitabo nilang managtiayon.

“I’m so sorry. We have a lot of you guys who love us. Thank you for all the support for the last three years. It’s been amazing. It’s been one of the best.

“Thank you for loving the Blackman family,” matud pa niya.

Gisiguro hinuon niya nga bisan nagbuwag na sila ni Joshua kay nahabilin gihapon ang ilang respeto sa usag-usa, “We’re good friends. I just know that he is a good person.

“And he is the best father that Jette and Nimo could ever have,” matud pa ni Jeraldine nga nagpadayon nga naghilak.

Nagtuo ang uban nga mga netizen nga prank lang ang video ni Jeraldine apan tinuod gyod diay ang gisulti sa maong vlogger.

Sa usa ka panagbuwag nga post niya sa Instagram, nihisgot si Jeraldine nga nibalik ang pagtuo niya sa Ginoo tungod iyang bana sa wala pa sila nagbuwag, “Josh was the one who introduced me to Christian life again.

“He was the one who made me become like this. And without him…,”matud pa ni Jeraldine nga wa gitiwas ang iyang isulti unta.

Niingon pa ang Pinay nga nurse, “I’m just so lucky that Jette and Nimo have him. We are gonna be co-parenting.”

Nagkailaila sila si Jeraldine ug Joshua sa eharmony, usa ka Australian nga dating app niadtong 2014 ug gikasal sila niadtong 2017.

Sa niaging tuig, nipauli sa Pilipinas ang Blackman Family tungod sa ilang mga endorsement dungan pod ang pagpirma nila og kontrata sa Sparkle GMA Artist Center.