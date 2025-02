Kris Aquino niattend sa awards night bisan dunay sakit: I’m not so OK

Sa pinakauna nga higayon human ang taas-taas nga panahon na nga nilabay kay usab nipakita sa publiko ang Queen of All Media nga si Kris Aquino.

Taud-taud na pod si Kris dinhi sa Pilipinas apan karon ra siya niattend sa usa ka event bisan pa nga duna kiniy siyay sakit nga gibati nga pipila ka tuig na niya gipatambalan sa Amerika.

Sa balita sa GMA, niattend si Kris sa People Asia People of the Year 2025 awards night niadtong Martes sa gabii, Pebrero 25. Niadto siya para mosuporta sa iyang higala nga si Michael Leyva.

Makit-an sa video ang award-winning nga aktres ug TV host nga nagasul-ob og pink blazer ug yellow sa sud with matching floral skirt ug nakaface mask nga color yellow pod siya.

Matud pa ni Kris, di niya gusto nga ma-miss ang maong importanteng adlaw kay para na sa Filipino fashion designer nga si Michael nga usa sa mga awardee sa People Asia People of the Year 2025.

“There are people who say that I’ll be there for you or maaasahan mo ako. But Michael has proven that so many times and in so many ways,”matud pa ni Kris kabahin ni Michael.

Niingon pa gyod siya, “And he gave his two cars for us. Nakompromisa ka na.”

Natiming pod ang pagpakita usab ni Kris sa usa ka event sa 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution nga buhi pa gyod kaayo sa pagsaulog sa mga Pilipino tungod sa iyang mga ginikanan nga nipanaw na nga sila si Senador Benigno “Ninoy” Aquino Jr. ug kanhi President Corazon “Cory” Aquino.

Sa dihang gipangutana si Kris kabahin niini niingon siya nga, “I actually thought today is the 24th, tomorrow pa yung 25. He was the one who told me. Sabi niya (last night) ‘Ano ka ba, bukas yung…’ So, sabi ko, ‘Perfect!’ Talagang perfect coming out.”

Nisorry pod siya sa pagabot niya nga late sa maong event nga giattenan niya, “They had trouble waking me up because I started a new medicine last night.”

Ug sa pangutana nga kumusta na ang iyang panglawas karon, nitubag si Kris nga, “I’m not so okay. Nahihilo ako.”