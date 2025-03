Jake Ejercito nihugot human gidakop si Duterte: Ngayon na ang singilan

Gibuhi sa Kapamilya aktor nga si Jake Ejercito ang memory ni Kian Delos Santos, usa sa mga batan-on nga mga biktima sa war on drugs sa administrasyon ni kanhi Pangulo nga si Rodrigo Duterte.

Kini human nabalita nga gidakop na si Duterte sa mga operatiba sa Philippine National Police (PNP) ug sa Criminal Investigation and Detection Group tungod sa mga nabuhat niya nga “crimes against humanity.”

Sa iyang social media account, gishare ni Jake ang litrato ni Kian kung diin nakasuwat ang iyang pulong nga “Tama na po! Tama na po. May test pa po ako bukas.”

Mao ni ang katapusan nga pulong sa teenager nga si Kian nga gipusil hangtod nga namatay sa usa ka anti-drug operation sa mga otoridad sa Caloocan, walo ka tuig na karon ang nilabay.

Mabasa pod sa caption nga gibutang ni Jake sa Iyang post, “Ang mali ay may bayad, at ngayon na ang singilan.”

Daghan ang niuyon sa mga gipulong ni Jake. Mao ni ang uban nga mga nabasa namo nga comments.

“Couldn’t be happening to a more deserving person! The world is healing!

#bestdayever.”

“Yung mga nag ccomment ng unfollow. Hindi to airport. Hindi nyo need mag paalam.”

“This is why I admire you Jake Ejercito! You speak up. You put your name and your profession on the line no matter what the cost.”

“We need more people like you in the entertainment industry. Time for justice!”

“Makikisali talaga s’ya if he’s into human rights. Walang may gustong may madamay sa mga inosenteng buhay lalo na sa mga kabataang may pangarap pa sana. Seryoso kayo sa pagiging bulag nyo?!???”

“Jake, consistently in the right side of history. Salamat sa pag tindig!”

“This is why I admire you, Jake Ejercito! You speak up. You put your name and your profession on the line no matter what the cost. We need more people like you in the entertainment industry. Time for justice!”

“Kaya mahal kita Jake Ejercito eh. Justice is being served right in front of us.”

Niadtong Agosto 2017, gipusil ug gipatay si Kian Delos Santos human giakusaran nga nisukol sa usa ka anti-drug operation.

Apan gipanghimakak kini sa mga nakasaksi sa pagpusil patay sa teenager.

Tulo ka pulis ang gihukman nga guilty sa pagpatay sa biktima.