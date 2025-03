Robin Padilla gibirahan sa mga bashers: Sige sumama ka na sa kulungan!

Hapit tanan sa mga nabasa namo nga mga comment sa social media kay puro banat sa aktor ug public servant nga si Senador Robin Padilla.

Kini human nga niviral na pod ang iyang gisulti kaniadto kabahin sa kung dakpon pod sa International Criminal Court (ICC) ang higala niya ug kaalyado nga si Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Duha ka tuig na sukad sa pagpulong Niya niini sa dihang dipensahan ni Robin si Bato tungod gilink pod kini sa “war on drugs” nga gipatuman ni former President Rodrigo Duterte niadtong panahona.

Si Bato ang nagsilbi nga PNP chief ilawom sa administrasyon ni Duterte ug mao rag sa pulong pa katugbang sa dating Presidente sa pagpatuman sa madugo nga kampanya sa “Oplan Tokhang.”

Matud pa sa report sa ICC, 12,000 to 30,000 na ka mga tawo kuno ang napatay sa maong kampany kontra droga. Apan matud pod sa record sa gobyerno, niabot lang sa 6,248 ka indibidwal ang namatay sa anti-drug operations sa PNP.

“Kung huhulihin nila si Bato, isama niyo na ako dahil ako, isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan sa drug war.

“Walang iwanan nga, e. Sasamahan ko sila kung saan sila, tutal sanay naman tayo sa kulungan. Sa abroad pa, naku, masarap pagkain doon. Okay ‘yon,” ang viral statement ni Senador Robin.

Napriso man god kini ang mister ni Mariel Rodriguez human makombikto sa ka kasong illegal possession of firearms niadtong 1994.

Mao nga gihagit sa mga netizen si Robin nga tumanon ang Iyang saad ni Bato ug sa kanhi Presidente Duterte, nga ang naawahi gidakop lang adtong niaging adlaw sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 tungod sa iyang mga “crimes against humanity.”

Mao ni ang mga isog nga mga comments sa atong mga Ka-Bandera [gikan ni sa Bandera ang maong balitaa] kabahin sa viral statement ni Robin.

“Robin Hood’s loyalty is about his bff relationship, not the Filipinos. You can follow him in Hague but I’m sure you’re going to have a nosebleed when they speak to you in English. You can’t even pronounce the correct word topnotcher.”

“Robin cge sama kana sa kulungan Wala ka namang silbi sa senado.”

“Sanay nman s kulungan c robin dba galing yn s malaking mansiong Ng bilibid.”

“Your very much welcome sir! Bukas mag balot kana!”

“Dapat mga artista na walang alam SA batas hndi binoboto.jan din c ipe wag Yan iboto.wala Rin alam Yan.”

“Gusto mo lang maka pamasyal sa Netherlands. pag puyo..mahal ang pamasahe.”

“Dito sa robinhood nato sayang ang pasahod, naipagawa na sana ng schools.”

“Eh di humabol ka, samahan mo na at kakailanganin nya ng caregiver dun.”

“Isama nyo na yan wla nmn gngwa yan sa senado sayang lng tax pinasweldo ng asawa ko dyan kada kinsinas 2500 kaltas hahaha c

“Hintay ka lang isusunod kyo ni Bato.”

“Sumama k n wala k nmang ginagaea s srnado nag bubitas k lng ng upuan m, nag sisi anf marami at binigyan k ng pagkakataon n umupo jan s senado.”

“Magdiwang Kami Kung sasama Ka…para bawas SA nagpapaInit Ng upuan SA senado…punta Ka na Doon total you’re only a senator for Duterte and not for the Filipino people.”

