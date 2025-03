Kim Chiu gidamay sa Duterte isyu: Wag n’yo ko isali, parang awa n’yo na!

Nakuratan si Kim Chiu sa akusasyon sa usa ka netizen nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kuno ang gipasabot niya sa usa ka segment sa “It’s Showtime.”

Gikonekt man god sa usa ka social media user ang gibasa nga spiel ni Kim sa “It’s Showtime” sa pagkadakop ni Duterte pinaagi sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court tungod sa gipatuman niadtong “Oplan Tokhang.”

Nahitabo kini sa episode sa noontime show niadtong niaging adlaw diin usa si Kim ang nibasa sa ilang opening message para sa madlang pipol.

“Para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila, ang masasabi namin deserve…” matud pa ni Kim nga gisundan sa mga siyagit ug mga pakpak sa studio audience.

Niingon pa gyod siya nga, “Wait, ‘di pa ako tapos…deserve niyong rumesbak sa buhay!” Nga ang gipasabot niya kay ang segment nilang “Tawag ng Tanghalan: All-Star Grand Resbak 2025.”

Human niini, usa ka netizen ang nipost sa socmed ug giakusahan si Kim nga nisulti nga deserve kuno nga pagkadakop ug pagkapriso ni Duterte.

Sa dihang niabot kini sa aktres ug TV host, iya dayong gipanghimakak ang gisulti sa netizen. Gibasa lang kuno niya ang nasuwat sa ilang spiel.

“Hala nakakaloka! Bat ako nasali dyan?! Like o to the M to the G!,” matud pa sa shookt na post ni Kim sa iyang X account apil ang screenshot sa post sa netizen.

Niingon pa gyod si Kim nga, “Hoy! Kaloka kayo. Binasa ko lang yung script namin na spiels. Kayo talaga! GV GV lang tayo spread kindness and good vibes.

“Busy ako sa ibang bagay. Diyos ko, ‘wag niyo ko isali sa ganyan. Parang awa niyo na. Ang gulo na po ng mundong ibabaw. ‘Wag na tayo dumagdag,” matud pa sa dalaga sa iyang mensahe.

Sa iyang Facebook page, gishare pa sa aktres ang kopya sa ilang script sa “It’s Showtime” nga gibasa niya sa programa.

“Please read full context bago maniwala sa FAKE NEWS na pinapakalat dito sa Facebook.

“Sir, wag po kayo mandamay sa nanahimik na tao. May God bless you and your family and your peace of mind,” matud pa ni Kim.

Nauna pa niini, hugot nga gihimakak sa usa pa ka host sa “It’s Showtime” nga si Vice Ganda ang nikatap nga quote card sa social media kung diin gidayeg niya si Duterte.

Girepost niya sa Facebook ang maong quote card ug iyang gibutangan sa caption nga, “FAKE NEWS! Huwag paniwalaan ang kumakalat na pahayag na ito! Wala po akong inilabas o sinabi na ganitong statement.

“Maging mapanuri at huwag basta maniwala sa impormasyong walang malinaw o opisyal na pinagmulan. Please report!,” matud pa ni Vice.

Gidakop si Duterte niadtong niaging adlaw sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pinaagi sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court nga giserve sa mga operatiba sa PNP-CIDG.

Adtong niaging gabii, gida na sa mga otoridad ang kanhi presidente sa The Hague sa The Netherlands kung diin atubangon niya ang mga kaso nga iyang kinahanglang atubangon.