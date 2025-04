1st crush ni Kathryn Bernardo, gihanting sa fans, doktor na karon

“I’M VERY, very happy and yes, I’m still single,” mao ni ang tubag ni Kathryn Bernardo sa pangutana ni Star Patroller Gretchen Fullido sa dihang nirampa sa red carpet sa ABS-CBN Ball 2025.

Ang pangutana ni Greta ni Kathryn kay mao ni, “Kathryn tinatanong ng lahat, are you single (or) taken?”

Sa dihang giangkon ang aktres nga wa na siyay karelasyon, niingon pod dayon si Gretchen, “Nasagot na mga fans, ha!”

Samtang na-curious hinuon ang mga tao kung gituyo ba ni og angkon sa dalaga para maabot kini sa iyang unang crush nga ginganlan og Kenneth Hizon.

Tungod niini kay gimega-search ni sa mga fan kung kinsa ni si Kenneth ug bingo, nakit-an na nila ang lalaki nga una nga crush ni Kathryn nga usa na karon nga doktor.

Nahimo hinuon nga instant celebrity si Doc Kenneth tungod sa mga gisulti ni Kathryn.

Naabot ni sa papa ni Doc Kenneth nga si Edward Hizon tungod kay gi-repost niya ang post sa netizen nga, “Kenneth na first crush ni Kathryn nong grade 2 sumakses ka” at ang caption niya, “Dpa nya nkalimutan bunso q (smiling face emoji).

Makalingaw ang mga fan tungod nakit-an nila ang ilang gipangita didto sa yearbook ni Kathryn ug ni Kenneth niadtong Grade 2 ug gitapad nila ni. Nakit-an didto kung kanus-a ang adlaw nga natawhan sa lalaki nga usa ka tuig ang gintang sa dalaga nga naanak sa March 26, 1996.

Makit-an sa komento sa mga fan sa Facebook account ni Doc Kenneth ug gikulit siya kabahin sa rebelasyon ni Kathryn, ug usa kuno ang lakang nga Iyang buhaton.

“Doc sali ka po PGT kahit ano talent baka ma Golden Buzzer Kapa ni Kath.”

“Doc pasenya kana ikaw dapat mag checheck up samin pero dahil kay Kathryn Bernardo Official ikaw na ang chinecheck up namin.”

“Nangstalk dahil kay Kath.”

“Naku doc sorry na po, hahaha nagulo tuloy buhay mo.”

“Dahil sa crush ni kath napastalk ako dto.”

“Humarap ka doc!!!”

“Mas gwapo pa kay Daniel eyyy.. Andito ako dahil.”