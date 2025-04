Dennis Padilla nisaad: Putlon na niya ang ties sa mga Barretto kids

Nipabuhagay sa iyang gibati nga kasakit ug kalagot si Dennis Padilla tungod sa giunsa sila pagtratar — siya, igsuon niya nga si Gene ug iyang inahan nga si Catalina Dominguez — didto sa gipahigayon nga kasal sa anak ni Padilla nga si Claudia Barretto ug ni Basti Lorenzo.

Nideklarar siya nga last straw na ang pagmaltratar kuno nila ngadto niya sa gipahigayon nga kasal.

Sa di pa lang dugay nga nahuman ang maong kasal sa iyang babaye nga anak, nipabuhagay si Padilla ngadto sa social media sa iyang gibati ug gicallout niya ang iyang anak ug ang mga igsuon niini nga sila si Julia ug Leon Barretto, kung giunsa siya gitratar didto sa kasal, nga unta, siya maoy “father of the bride” apan giisip noon siya nga usa ka “bisita” sa kasal.

Ang iyang mga rant sa social media gisuportahan pod sa iyang igsuon nga si Gene Padilla, nga nitawag sa bag-ong kasal ug sa mga igsuon niini tungod sa “utter disrespect” ngadto sa ilang amahan.

Sa usa ka interview sa entertainment insider nga si Ogie Diaz sa iyang YouTube channel niadtong Miyerkules, Abril 9, gipakita ni Dennis sa iyang dakong kalagot sa mga anak ug nideklarar kini nga mohunong na siya og gukod nila ni Claudia, Julia ug ni Leon Barretto — ang tulo mga anak niya sa actress-politician Marjorie Barretto. Matud pa niya nga gikapoy na siya og suway sa pagayo sa iyang relasyon sa mga anak niya.

Niingon pa gyod si Padilla nga iya nang tangtangon ang iyang mga social media post nga nihisgot sa iyang mga anak ni Marjorie. Samtang gisulti ni niya iya pod nga gitudlo nga mamatikdan sa mga post sa iyang mga anak nga wala man lang siya ug ang iyang pamilya hisgoti niini sa ilang mga Instagram platforms.

“Tatanggalin ko na lahat [ng posts ko about them]. Mahirap lang kasi ang dami. Ngayon ko lang narealize that none of my children posted my picture on Instagram, not once,” matud pa niya. “Ni wala akong picture sa kahit saang social media nila. Ne walang mention nang pangalan ko, nanay ko, tatay ko na artista din sa kanilang social media posts. As in zero. Why?”

Sa dihang gipangutana si Padilla kung unsay buhaton niya sa posibilidad nga moreach out sila si Julia, Claudia ug Leon ni Padilla sa umaabot nga mga adlaw, nitubag ang actor-comedian nga di siya morespond sa ilang mga attempts ug nideklarar siya nga iya gyod ning “dalhon sa iyang lubnganan.”

“Parang hindi na siguro, I will carry it to my funeral. Hanggang mamatay ako, hindi ko babaguhin. Ayoko na. Pagod na ako,” matud pa niya.

Claudia nagka ‘cold feet’

Sa panahon sa interview, niangkon si Padilla nga si Claudia nireach out kuno niya pila ka oras usa pa gasugod ang kasal, diin niingon kuno siya sa iyang amahan nga nakasinati siya og “cold feet” sa dihang nakaduol ang iyang special day.

“Mga eight nang umaga, nag-message ako kay Claui and wala pang two minutes nag-ring ang phone… Sabi niya, ‘I need to tell you something. Parang hindi na tuloy ang kasal,’ tapos umiyak. She was trying to control it. [Sabi ko], ‘iIf you are not happy with it, don’t do it. If you are not sure of it, don’t do it,’” matud pa ni Padilla.

“Pakiramdam ko lang, sinabi niya lang ‘yun na hindi na tuloy ang kasal kasi siguro, ayaw na niya akong pumunta,” matud pa niya.

Niingon si Padilla nga nahinumdum siya nga giingnan kuno siya ni Claudia nga mag “look good” sa pagadto ni Padilla sa iyang kasal.

Matud pa ni Padilla nga kini nga gisulti ni Claudia nipatuo niya nga kabahin siya sa kasal isip usa sa mga entourage niini.

Apan sa dihang naabot na sila sa simbahan para sa kasal, didto na siya gipahibawo nga di siya apil sa entourage o sa tibuok nga programa sa kasal.

Nidecide na lang si Dennis, iyang igsuon nga si Gene, ug ilang inahan nga si Dominguez, nga didto na lang molingkod sa luyo sa sud sa simbahan ug nga di na lang sila moattend sa outdoor reception sa Laguna sa managtiayon.

“Halfway through [the march], noong tumatawid si Claudia, wala na… it’s one of the most painful parts ng buhay ko,” matud pa ni Padilla.

“I went to the [wedding] organizer doon sa gilid, I was talking to them while I was crying. Sabi ko lang, ‘Ma’am, ano po ang nangyari? Di ba ako ang father of the bride?,’” giingnan niya sila.

“Tapos sabi nila, I know what you feel… ni-raise ko po ang issue na ‘yan noong our meeting. Sabi, just follow the program that we gave you… wala po akong magawa, Sir. I feel you, I’m sorry,” matud pa sa wedding organizer ngadto ni Padilla.

Wa pa motubag publicly sa pagsuwat niining balitaa sila Claudia ug iyang mga igsuon, ug ang inahan nila nga si Marjorie, kabahin sa gipabuhagay nga dako nga pagkasagmuyo nga gibati ni Padilla didto sa kasal ni Claudia.

Si Claudia ug Basti, nga igsuon sa Bana ni Erich Gonzales nga si Matero Lorenzo, gikasal sa usa ka intimate nga ceremony sa Alabang sa pagsugod nga semana sa Abril.