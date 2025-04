Pilita Corrales way grabe nga sakit: ‘She died in her sleep’

Taliwala sa pagbangutan sa pagtaliwan sa Asia’s Queen of Songs nga si Pilita Corrales, nagpasalamat gihapon ang mga anak niya nga sila si Jackie Lou Blanco ug si Ramon Christopher.

Way gihatag ang managsuon nga dugang nga detalye kung unsa gyod ang hinungdan sa pagtaliwan sa ilang pinakapinangga nga inahan sa edad nga 87.

Apan matud pa ni Jackie Lou, nga luya na kuno ang ilang inahan, apan okay ra kuno ang kahimtang usa kini nitaliwan.

“She died in her sleep actually, which I’m very thankful for because, you know, hindi siya nahirapan, hindi na-hospital, hindi siya in lingering illness, di ba?

“Para sa akin, okay na yun,” matud pa ni Jackie Lou sa interview niya sa media didto sa haya sa showbiz icon didto sa The Heritage Memorial Park sa Taguig City.

Niingon pod si Monching nga, “May heart problem ever since, saka lately yung memory ganyan, di ba? Pero healthwise, okay naman siya.”

“But we don’t know if she had an attack during that sleep. We don’t know. But I mean, it doesn’t matter, but we don’t know,” matud pa sad Jackie Lou.

“Hindi na namin inalam. Basta she was sleeping,” niingon sad si Monching.

Nahisgutan pod sa aktor ug tatay ni Janine Gutierrez nga ang bana ni Pilita ang nitawag sa ilaha niadtong Sabado, Abril 12, para nipahibawo nila sa masulub-on nga balita.

“Ang husband po niya si Tito Carlos, at ang isang kapatid namin, mga 2 a.m., tumawag sila. So, pumunta na kami du’n,” matud pa ni Monching.

Niingon pod si Jackie Lou, “I had the feeling, sabi ko, ‘Wow, parang they’re not going to call us naman at 2 a.m. Oh, there’s something, di ba? So, we rushed.”

Dadalawin pa raw sana nila ang ina nitong Lunes, April 14 pero hindi na nga nila ito inabutang buhay.

Matud pa ni Monching na basta mobisita sia sa ilang nanay, “Hindi namin napag-usapan ang tungkol sa ganito. Kami na lang ang nag-decide kung ike-cremate siya o ganyan, kami na lang ang nag-decide. Wala siyang ganu’n e.”

Nagatuo pod si Jackie Lou nga andam na pod si Pilita sa iyang pagpanamilit, “My mom was very prayerful. In this past ano… every Sunday, pumupunta yung priest du’n, and they give her Holy Communion with my stepdad.

“I know she was prepared. She made peace with her Maker, alam ko yun. Because my mom is very prayerful, very spiritual,” matud pa niya.

Nakahilak pod si Jackie Lou sa dihang gipangutana kung duna ba siyay ikasulti sa inahan sa pagtaliwan niini.

“Just to tell her how much I love her, and to thank her for everything.

“And to tell her that I will continue to honor her by the way I work, the way I live, by telling people how wonderful she is, and just to say thank you, thank you so much for bringing up me and Mond the best way she could.

“I will miss her so much. I will miss how wonderful she smells. She smells so good,” matud pa ni Jackie Lou sa iyang emosyonal nga mensahe para ni Pilita.

Niingon pa gyod siya nga, “But she lived the best life, and I would give a standing ovation to her.

“For everything that she’s achieved in her career, in the way na she carried herself, with always so much grace despite minsan nahihirapan, minsan may mga trials.”

“She would always say, ‘Tomorrow is another day. Ang problema nandiyan, minsan nandiyan ang solusyon, minsan wala. But in the meantime, and you know, hold your head high and do the best that you can,”” matud pa sa aktres.