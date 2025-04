Nora Aunor, superstar ug national artist, namatay sa edad nga 71

Ang beterana nga aktres ug national artist nga si Nora Aunor namatay o nitaliwan na sa laing kalibutan samtang siya’y nagundergo og heart procedure, usa ka buwan sa iyang ika-72 nga birthday sa Mayo.

Ang iyang pagkamatay giannounce sa iyang anak nga lalaki nga ang aktor nga si Ian de Leon, diin gipost kini sa iyang Facebook.

“We love you Ma… alam ng diyos kung gano ka namin ka mahal… pahinga ka na po Ma.. nandito ka lang sa puso at isipan namin (We love you, Mom. God knows how much we love you. Please rest now. You will remain in our hearts and minds),” matud pa niya.

Sa iyang follow-up post, gihulagway ni Ian ang nitaliwan nga superstar nga maoy “heart of [their] family ” o “kasingkasing sa ilang pamilya” ug maoy tinubdan sa “unconditional love, strength, and warmth.”

“With deep sorrow and heavy hearts, we share the passing of our beloved mother, Nora C. Villamayor ‘Nora Aunor’ who left us today, April 16, 2025, at the age of 71,” matud pa niya. “She was the heart of our family — a source of unconditional love, strength, and warmth. Her kindness, wisdom, and beautiful spirit touched everyone who knew her. She will be missed beyond words and remembered forever.”

Ang Superstar, nga ang tinuod nga pangan kay si Nora Cabaltera Villamayor, open kaayo sa iyang mga health issue o mga issue sa iyang panglawas. Niatras siya sa iyang pagdagan sa 2025 midterm election isip usa ka second nominee sa People’s Champ Guardians party-list tungod sa issue niya sa iyang panglawas.

Sa iyang pagatras sa iyang pagdagan sa piniliay, niingon si Aunor nga tambag kini sa iyang mga doktor.

Basaha Pod Ni: Health issues, loss of trust prompted Nora Aunor to withdraw party-list bid

Sa Pebrero 2023, giingnan niya si Boy Abunda sa usa ka interview nga “namatay siya sa tulo ka minuto” sa hospital diin siya gidali pagda human siya nakasinati og low oxygen level. Gimilagrohan siya ug nakamata siya og balik didto sa intensive care unit (ICU).

Ultimate nga artista

Isip usa ka icon ug legend sa kadaghanan, si Aunor matawag nga ultimate nga artista tungod sa iyang master singing, dancing ug acting sa teatro ug sa silver screen ug bisan sa radyo. Usa pod siya ka record producer ug film producer.

Gasugod siya sa iyang career sa stage plays usa pa siya ni transition sa telebisyon, ug dayon sa paghimo og pelikula, diin siya nailhan nga “Grand Dame of Philippine Cinema,” ug Hall of Fame awardee sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards (Famas), nga matawag nato nga pinakataas nga acting award body sa Pilipinas.

Si Aunor napanganlan pod nga champion sa usa ka ilado nga singing contest “Tawag ng Tanghalan.” Kini human sa iyang ikaduha nga pagsuway sa pagkanta sa “Moonlight Becomes You” sa 1967.

Siya pod ang host sa long-running musical variety show “Superstar,” nga nipremier sa 1967 ug nilungtad og 22 ka tuig. Kuyog niya sa maong show ang mga hosts nga nitaliwan na pod nga sila si German Moreno, Cherie Gil, Jaclyn Jose ug si Jograd dela Torre.

Basaha Pod Ni: Nora Aunor, Superstar and national artist, dead at 71

Nailhan pod sa iyang moniker o angga nga “Ate Guy,” ang iyang filmography ug kusgan nga fan base nibutang niya sa usa ka rivalry sa Star of All Seasons nga si Vilma Santos nga giisip niya nga usa ka maayong higala. Nailhan pod si Aunor tungod sa iyang love teams ni Tirso Cruz III ug si Edgar Mortiz

Sa iyang Facebook, si Vilma Santos nipahayag sa iyang gugma para ni Aunor human naconfirmar ang pagkamatay niini, Kini nagpakita sa pagkasuod nila isip managhigala on and off-screen.

“Our sincerest condolences and prayers. Rest in peace, Mare (my friend). Ms. Nora Aunor, our superstar and national artist, maraming salamat,” matud pa ni Santos.

Ang pinakabag-o nga award ni Aunor kay ang best actress sa PMPC Star Awards para sa pelikula nga “Pieta,” diin nagtie sila sa iyang mga kauban nga screen veterans nga sila si Maricel Soriano ug si Santos.

Sa usa ka press conference para sa “Pieta,” niingon siya sa Philippine Daily Inquirer: “Time will eventually come when I will have to stop working. Pinag-iisipan ko na ngayon kung paano ko gagawin ang pag-exit ko sa industriya. Tinitimbang ko kung makakaya kong tumigil … pero hindi s’ya magiging madali para sa akin.”

“Napamahal na kasi sa akin ang sining. Kaya nung sinabi ni Direk Adolf (Alix Jr., director of ‘Pieta’) na may gagawin kaming pelikula, tuwang-tuwa ako dahil nakaka-miss talagang umarte. [During the pandemic,] ang hirap ng walang ginagawa. Tapos, nanood ka sa TV at nakikita mo ang ibang magagaling na artista na may ginagawa, kaya lalo mong nami-miss.”

Ang award-winning nga aktres naconfer sa titulo nga National Artist for Film and Broadcast Arts ni kanhi-President Rodrigo Duterte niadtong 2022.

Sa tribute sa Cultural Center of the Philippines ngadto ni Aunor niadtong Hulyo 2022, niingon siya sa iyang mga kauban sa industriya ug sa iyang mga loyal nga “Noranians” nga mopadayon siya og promote sa mga pelikula nga Filipino nga makainspire.

“These past few days, I have been battling an illness. This was also the reason I was not able to attend the actual ceremony in Malacañang. I feel much better now. I thank those who have sent messages,” matud pa ni Aunor. “The life and art of Nora Aunor that you love so much — since I first tried my luck in music and in acting several decades ago — I will continue to offer them to you.”

Sa iyang later years, nagsugod siya og apil sa politika.

Colorful nga kinabuhi sa luyo sa camera

Gibiyaan ni Aunor ang iyang biological nga anak nga lalaki nga si Ian de Leon ug iyang mga anak nga babaye nga sila si Lotlot ug Matet de Leon, nga giadopt nila sa iyang kanhi bana nga si Christopher de Leon.

Duna pa siya duha ka giadopt nga mga anak nga lalaki — Kiko ug Kenneth de Leon. Siya pod ang adoptive nga lola sa managsuon nga Janine ug Diego Gutierrez, ug biological lola ngadto ni Jaden ug Jordan.

Basaha Pod Ni: Pilita Corrales way grabe nga sakit: ‘She died in her sleep’

Ang iyang pagkamatay nahitabo pipila ka adlaw sa pagtilawan sa laing kalibutan ni Pilita Corrales, mother-in-law sa iyang anak nga babaye nga si Lotlot.

Ang kinabuhi niya sa luyo sa camera matawag nga colorful sama sa kinabuhi niya atubangan niini. Ang iyang gubot nga relasyon sa iyang mga anak naisapubliko sa kadaghan nga higayon.

Sa 2022 ug bisan sa mga katuigan usa pa niini, niingon si Matet nga duna siyay falling-out ni Aunor human ang naawahi nitukod og gourmet tuyo nga negosyo nga “directly nicompete” sa negosyo ni Matet.

Niingon si Matet nga gibudhian siya sa iyang inahan ug matud pa niini nga wa siya gitratar isip usa ka anak sa Superstar. Sa hinay-hinay hinuon nagkauli ra sila sa Enero 2023.

Gipangutana siya kung unsay mas lisod ang pagkaartista or ang iyang pagkainahan, nitubag si Aunor nga “Napakahirap sagutin n’yan bilang ina… kasi baka may masabi na naman akong [hindi namin pagkakaunawaan ng aking mga anak].