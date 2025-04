Gloria, Pilita, Nora: 3 ka reyna nga nagsunod og pagkamatay karong 2025

Tulo ka showbiz icon ug giisip na nga mga reyna sa entertainment industry ang nanamilit sa sud lang sa nilabay lang nga upat ka buwan.

Sunud-sunod nga namatay karong 2025 ang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero, ang ikaduha kay ang Asia’s Queen of Songs Pilita Corrales ug ang ikatulo ang Superstar at National Artist na si Nora Aunor.

Nitaliwan sa laing kalibutan si Gloria Romero niadtong Enero 25, 2025 sa edad nga 91. Gibalita sa iyang pamilya pinaagi sa iyang anak nga si Maritess Gutierrez ang iyang panamilit.

Pipila sa mga di na maihap nga pelikula nga Iyang gibuhat kay ang Palasig (1952), Cofradia (1953), Kurdapya (1954), Dalagang Ilocana (1954), Sino Ang May Sala? (1957), Lipad, Darna, Lipad! (1973), Bilangin ang Bituin sa Langit (1989), Tanging Yaman (2000), Bahay Ni Lola (2001),Magnifico (2003), ug Rainbow’s Sunset (2018).

Kadaghan pod siya nidaug isip best actress para sa mga nahimo niyang pelikula apil na ang FAMAS Awards, Gawad Urian ug sa Metro Manila Film Festival.

Samtang, karon lang Abril 12 gikumpirma sa pamilya sa Asia’s Queen of Songs nga si Pilita Corrales ang iyang pagkamatay.

Sa lain-lain nila nga mga social media accounts, gipost sa mga anak ni Pilita nga sila si Jackie Lou Blanco ug Ramon Christopher apil na ang iyang apo nga si Janine Gutierrez ang ilang announcement.

“It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved mami and mamita, Pilita Corrales.

“Pilita touched the lives of many, not only with her songs but also with her kindness and generosity.

“She will be remembered for her contributions to the entertainment industry, but most of all for her love of life and family.

“Please join us with your prayers and kind thoughts as we celebrate her beautiful life.”

Si Pilita ang pinakasikat na mang-aawit niadtong dekada ’60 ug kung mahisgotan ang iyang pangan, ang mosud dayon sa hunahuna sa publiko kay ang iyang classic hits nga “A Million Thanks To you” at “Kapantay ay Langit”.

Naila pod siya sa mga Pinoy sa iyang signature nga pagbe-bend sa likod og kilid kung moperform ni siya. Ug si Pilita pod ang first ever nga Filipino singer nga nakaperform (full house) sa Carnegie Hall sa New York, USA.

Sa mga wa kahibawo, usa pa sa siya nisikat ug nahimong icon sa Philippine entertainment industry kay naila na si Pilita isip usa ka singer ug TV host sa Australia kung diin siya nakapag-record og usa ka album. In fact, didto sa Australia usa ka street o dalan ang gipanganlan sa pangan niya.

Sa unom ka dekada ni Pilita sa kalibutan sa showbiz, nakapagawas siya og 135 nga mga albums ug nakaperform pod siya side-by-side sa mga dagko nga international artists kaniadto nga sila si Bob Hope, Sammy Davis, Matt Monroe ug uban pa.

Ang pipila ka mga pelikula nga Iyang nahimo kay ang kaning mga sunod: “Pa-Bandying Bandying” (1968), “Miss Wawaw” (1969).

Sa telebisyon pod kay nahimo siyang host sa ““The Pilita and Jackie Show” (BBC-2), “Ang Bagong Kampeon” (RPN-9), “An Evening with Pilita” (ABS-CBN) ug sa Kapuso sitcom nga “Lagot ka, Isusumbong Kita” (GMA 7).

Samtang wa pay gipagawas nga detalye ang pamilya ni Nora Aunor para sa buhaton nga paglubong sa Iyang lawas. Apan ang sigurado niini nga dunay “State necrological services and funeral.”

Giexpect pod ang paghatud sa iyang lubnganan didto sa Libingan ng mga Bayani isip usa ka National Artist.

Kini nga ingon sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA) nga ilang giannounce pinaagi sa ilang Facebook Page sa Abril 17.

Gawas pa sa pagkaila nga Superstar kay naila pod ni siya nga si Ate Guy isip usa ka National Artist for Film and Broadcast Arts, sa bisa sa Proclamation No. 1390, nga gipirmahan ni Kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Hunyo 2022.