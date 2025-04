Ellen Adarna gibandera ang sikreto sa iyang pagka hot mama

Nanganak ni siya?

Mao kini ang kasagaran nga pangutana sa mga netizens human ibandera ni Ellen Adarna ang iyang super slim ug fit kaayo nga lawas, lima lang ka buwan sukad siya nanganak kang baby Liana.

Sa iyang Instagram, makita ang post ni Ellen nga naka two-piece swimwear ug tungod sa kasexy sa iyang gisul-ob, klaro kaayo ang iyang pagka hot mama ug ang kanindot sa iyang lawas.

“Took me 9 months to grow a tiny human in my belly, so I’m giving myself another 9 months to hit my goals,” caption ni Ellen sa iyang post.

Bisan pa man sa iyang ka sexy, miingon si Ellen nga wala pa gyud niya ma-achieve ang iyang fitness goal ug duna pa siyay nahabilin nga upat ka buwan aron makuha kini.

“Not there yet but progress is progress!”

Sciatica

Gibutyag usab ni Ellen sa maong post nga dili sayon ang iyang ikaduha nga pagmabdos.Nakasinati siya og hairfall ug sciatica, usa ka klase sa nerve pain nga na-trigger kuno sa iyang pagmabdos kang baby Liana.

“Thank you, Liana, for this souvenir!” binoang pa ni Ellen.

“Nothing says motherhood like nerve pain and aches everywhere.”

Mao usab kini ang hinungdan nga gilikayan niya ang mga high intensity workout. Sa pagkakaron, ang iyang fitness routine naglangkob lang sa pilates katulo sa usa ka semana og yoga kaduha sa usa ka semana.

“My sciatica loves to remind me to take it slow,” dugang pa ni Ellen.

Si Liana ang anak ni Ellen sa iyang bana, ang aktor nga si Derek Ramsay.

Nahimo nga pribado ang iyang ikaduha nga pagmabdos ug nasurprisa ang kadaghanan sa dihang nahibaw-an sa publiko ang iyang pagpanganak niadtong buwan sa Oktobre.

Gawas kang Liana, duna pay lain nga anak si Ellen – si Elias nga anak nila sa iyang kanhi hinigugma nga si John Lloyd Cruz.