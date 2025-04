Hajji Alejandro, OPM legend ug balladeer, patay na sa edad nga 70

Si Hajji Alejandro namatay sa mga complikasyon tungod sa iyang stage 4 colon cancer, matud pa sa iyang pamilya nga nicompirmar sa pagtaliwan sa OPM legend.

Namatay siya sa edad nga 70.

“It is with deep sorrow that we announce the passing of our beloved Dad and Son, Angelito ‘Hajji’ T. Alejandro. At this time, we kindly ask for privacy as our family grieves this tremendous loss. We appreciate your understanding and support during this difficult time,” matud pa sa statement nga gikan ni Girlie Rodis, usa ka higala sa pamilya ug dugay na nga manager sa anak ni Hajji nga si Rachel Alejandro.

Sa iyang Instagram, si Chef Barni, nioffer o nitanyag og awit sa iyang “Daddywaps.”

“I love you, Daddywaps… I’m gonna miss you forever,” matud pa niya sa dihang gikanta niya ang mga linya sa lyrics gikan sa hit song ni Alejandro nga “Ang Lahat Ng Ito’y Para Sa’Yo.”

“Ang lahat ng ito’y para sa’yo. Luha at tagumpay, dulot lahat sa’yo. Lahat ng himig at awitin, lahat ng isip at damdamin, handog ko lahat, alay ko lahat sa’yo.”

Ang pakigbisog sa OPM singer batok sa iyang colon cancer gisapubliko kini sa iyang dugay na nga girlfriend nga si Alynna Velasquez sa interview niya sa broadcast journalist nga si Julius Babao niadtong Marso 2024. Iya pod nga gibutyag nga niagi na og surgery ug nakigbatok pod kini sa infection sukad nauli kini si Hajji.

“Nagko-conflict kami sa opinyon ng isa’t isa (We had conflicting opinions)… I apologize for whatever I said but I just got hurt, and I feel like Hajji has been my partner for 27 years, I think that kilalang-kilala ko na kasi siya (I think that I know him best),” matud pa niya.

Ang pagkamatay ni Hajji nahitabo human sa pagkamatay sa uban nga showbiz greats nga si Superstar ug national artist nga si Nora Aunor niadtong Abril 16 ug ang Asia’s Queen of Songs nga si Pilita Corrales niadtong Abril 12.

Si Alejandro, ang orihinal nga heartthrob sa mga college females, gasugod sa iyang entertainment career sa 1970s. Nakahimo siya og pangan ug nailhan nga “kilabot ng mga kolehiyala (college crush)” ug tungod kini sa iyang captivating charm ug swoon-worthy vocals. Sobra na sa upat ka dekada siya nga aktibo sa OPM scene.

Ang singer niopen up sa interview niya sa Philippine Daily Inquirer niadtong Pebrero 2020 kabahin sa pagmaintain niya sa iyang boses.

Niingon siya nga duna siyay habit nga magsige og “constantly humming,” bisan pa nga sa iyang pagcondition sa iyang kaugalingon usa pa sa usa ka performance.

“I’m constantly humming; that’s already a form of vocalization… But of course, when I have a scheduled performance, I start conditio­ning myself weeks before it. I avoid ice-cold drinks and going to crowded areas,” matud pa niya.

Sa paghisgot sa iyang longevity o kadugayon sa industriya, niingon si Alejandro nga “playing” sa musika maoy usa sa mga butang nga iyang gibarogan kung moabot na sa pagmintinar sa iyang “long-decorated career” sa pagkasinger.

“My mindset is that you don’t work for music — you play it. And thus, I have been pla­ying all this time. From Day 1, it was all about the music. Sometimes, you find yourself asking if now’s the right time to stop, especially as you get older. But at the same time, I can’t ima­gine doing anything else,”matud pa niya.

Si Hajji Alejandro nailhan sa iyang mga await nga “Kay Ganda ng Ating Musika,” “Nakapagtataka,” “Tag-Araw, Tag-Ulan,” “Panakip-Butas,” “If I Were Man Enough,” and “May Minamahal.” Kini kay pipila lang ka sikat nga nga awit ni Alejandro.