Aksidente sa NAIA: Siyagit sa OFW sa pagkamatay sa bata—Anak ko ‘yan!

Daghan ang naluoy ug gibati nga mao rag gikumot ang ilang dughan sa kasakit human nasud-ong ang nikatap nga video karon sa social media, kung diin nisyagit ang usa ka amahan human namatay ang iyang 5-anyos nga anak nga babaye sa aksidente nga nahitabo sa NAIA Terminal 1 niadtong Domingo, Mayo 4.

Makit-an sa maong video ang usa ka OFW nga naghilak samtang giduyogan ug giam-aman siya sa mga security personnel ug police nga naluoy kaniya didto sa Ninoy Aquino International Airport departure area.

“Anak ko ‘yan!” Ang madungog nga siyagit sa usa ka lalaki human niya namatngoni nga ang bata nga namatay sa dihang gidasmagan sa usa ka itom nga SUV sa departure area sa airport kay ang iyang bugtong anak.

Base sa gisulti sa driver sa maong sakyanan nga si Leo Sinlao Gonzales, 47, nga usa ka residente sa Batangas, nga nagpark lang kuno siya sa maong area sa airport, apan nataranta kuno siya sa dihang dunay nilabay nga sedan. Ug unta ang iyang tumban kay brake ang natumban noon niya kay ang gasolinador.

Matud pa sa maong balita, usa kuno nisud sa terminal 1 kay gigakos ug nihagkan pa sa OFW ang iyang namatay nga anak. Tinuod gyod unta nga gipahimuslan sa amahan ang pag-uli niya sa Pilipinas para sa iyang bakasyon kay para lang makauban ang bugtong niya nga anak. Apan naunsa man hinuon nadasmagan naman hinuon og namatay gyod kini didto sa airport.

Daghan nga netizens ang naluoy ug nisimpatiya sa pamilya sa namatay nga bata ug nanawagan og hustisya sa tanan nga mga biktima sa sunod-sunod nga mga aksidente sa nasud. Mao ni ang pipila ka mga comments sa social media.

“Nakaka durog ng puso. Sana man lang nag ingat yung driver , sana .. madaming sana pero nangyari na , may the father who lost his child today find the justice he deserves and peace … I hope he finds peace eventually.”

“This is so devastating. Sobrang ramdam yung pighati at sakit.”

“Paalis na yung tatay pabalik sa abroad para mag work.. Tapos ayan.. Paano pa siya makakabalik kung ganyan… Mahirap yung katayuan niya ngayon ..”

“Heartbreaking yung driver ng SUV ga** kung hindi ka pa sanay magmaneho bakit ka nagdrive diyan?”

“In 1 week. We had like 3 vehicular accidents minimum with fatalities and injuries. Do you guys think LTO should be more strict on their exams on providing licenses to new drivers?”

“Sana maging mahigpit na LTO sa pag issue ng driver’s license kasi yung iba binabayaran lang makakuha lang ng license.”

“Shit bro. Ang sakit. As a father myself to a 5yr old girl and a 1yr old boy, ramdam ko ang pighati nya. Measures need to be made to avoid this kind of accidents ever again.”

“Ang sakit sa dibdib, nakakaiyak. Di pa ko Maka recover dun sa accident sa SCTEX na Yung toddler lang ang survivor.”

Matud pa sa LTO, gisuspindi na ang lisensiya og 90 ka adlaw sa driver sa maong SUV.

