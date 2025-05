Kumedyante nga si Amay Bisaya mipanaw na sa edad nga 67

Mipanaw na si Roberto Reyes, nga mas nailhan nga si Amay Bisaya sa iyang sidekick roles sa mga pelikula sa batikang aktor nga si Fernando Poe Jr. (FPJ), niadtong Mayo 8 sa pangidaron nga 67.

Ang iyang kamatayon gi-kumpirmar sa usa ka miyembro sa iyang pamilya sa INQUIRER.net karong adlaw nga Sabado.

Si Czlaisa Heart Reyes, nga apo sa iyang igsoon nga si Cris Reyes, miingon nga stroke ang gikamatyan ni Amay. Dugang niya nga dugay na usab nga may diabetes ang aktor.

Naa karon siya gihaya sa Caloocan una ibalhin ang iyang patayng lawas sa Sto. Domingo Church sa Quezon City para sa public viewing nga pagahimoon gikan sa Mayo 11 hangtud 13.

The Katipunan ng mga Artista sa Pelikulang Pilipino at Telebisyon Inc. (KAPPT Actors Guild of the Philippines) mipaabot na sa ilang pagbangutan ngadto sa pamilya ni Amay.

“On behalf of the KAPPT Actors Guild of the Philippines, we extend our deepest condolences and heartfelt sympathy to our beloved friend. May he rest in peace,” matud pa sa maong grupo.

Si Amay nailhan sa iyang pagsalmot sa mga pelikula nga “Manila Kingpin: The Asiong Salonga Story” (2011), “Tondo: Libingan ng mga Siga” (1992) ug “Pepeng Kuryente” (1988).