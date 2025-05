Luis Manzano human mapildi sa eleksyon: ‘Ito’y umpisa pa lamang’

Bisan pa man og napildi siya sa iyang kandidatora isip bise gobernador sa Batangas, miingon si Luis Manzano nga nagmadaugon gihapon siya ug ang tanan niya nga nasinati sugod pa lang sa iyang biyahe kauban ang mga Batangueños.

Ang actor-TV host napildi sa kasamtangan nga bise gobernador nga si Dodo Mandanas.

Bisan pa sa iyang pagkaparot, miingon si Luis nga wala siya magmahay. Gani, mapasalamaton siya sa tanan nga misuporta kaniya.

“My fellow Batangueños, we may not have won the elections but I am still a winner because of you. I felt the heart of Batangas in your smiles, stories and hugs during the campaign,” matud pa ni Luis sa iyang Instagram karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 14.

“Thank you to my supporters, my family and, most especially, to God who guided me all through my fight,” dugang pa niya.

Miingon usab si Luis nga mas naduol siya sa iyang nga taga suporta atol sa kumpanya ug misaad siya nga dili gyud sila mawagtang sa iyang kasing-kasing.

“Masigla at napakasaya ng kampanya dahil nakasama ko kayo. At kahit tapos na ang eleksyon, ito ay umpisa pa lamang ng matagal pa nating pagsasamahan,” sey ni Luia.

(The campaign was lively and joyful because I was with you. And even when the elections are done, this is just the start of our long journey together.)

“Hanggang sa muli (Until next time). Thank you so much.”

Ang inahan ni Luis, ang Star for All Seasons nga si Vilma Santos, maoy nahimo nga mananaog sa gubernatorial race samtang ang iyang manghod nga si Ryan Recto napili isip Batangas 6th district representative.