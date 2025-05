Freddie Aguilar patay sa edad nga 72

CEBU CITY, Philippines–Icon sa Original Pilipino Music (OPM) nga si Freddie Aguilar namatay samtang naka-confine sa Philippine Heart Center. Siyay naa sa pangidaron nga 72 anyos.

Gikumpirma sa abogado nga si George Briones sa Partido Federal ng Pilipinas (PFP), diin kaniadto nagsilbi si Aguilar isip national executive vice president, ang pagkamatay sa artist base sa daghang report.

Niadtong Mayo 20, nangayo og mga pag-ampo ang singer-composer pinaagi sa iyang Facebook page, bisan wala dayon niya gi-detalye ang iyang kahimtang.

Ang iyang partner nga si Jovie Albao mihisgot usab kaniadto kabahin sa mga maayong tinguha nga ilang nadawat sa panahon sa kalisod.

“A lot has happened this week. There were many emotional moments but I must not be weak. I need to be strong to take care of him,” matod pa sa iyahang post adtong Mayo 21.

“Our priority now is Freddie’s condition. I’m sorry I cannot share detailed information this matter is only for family and close friends,” dungag pa ni Albao.

Sa sunod nga post, gipakita ni Albao ang usa ka litrato nga kuha sa Philippine Heart Center nga adunay caption nga, “Stay strong, things will get better. It may be stormy now, but it can’t rain forever.”

Usa sa mga nahasubo sa kamatayon ni Aguilar mao ang aktres nga si Vivian Velez.

“Our heartfelt condolences to his family and loved ones. His music will forever live on in our hearts,” matod niya.

Si Aguilar labing nailhan tungod sa iyang kanta nga “Anak” kaniadtong dekada 70 nga naghisgot sa gugma sa ginikanan alang sa usa ka anak nga nasayop og dalan. Gipagawas ang maong kanta sa kapin 50 ka mga nasod, gitranslate sa 29 ka mga pinulongan, ug girekord pag-usab sa kapin 100 ka mga bersyon.

Gawas sa “Anak,” si Aguilar usab nagsulat og mga kanta nga may sosyal nga tema sama sa “Katarungan,” “Magdalena,” “Pangako,” ug “Luzviminda.”

