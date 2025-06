Freddie Aguilar nituman sa saad ni Jovie Albao hangtod sa kamatayon

Gituman sa nipanaw na nga OPM legend nga si Freddie Aguilar ang usa sa mga saad niya sa iyang asawa nga si Jovie Albao.

Kada adlaw kay nipost si Jovie og litrato ug video nila ni Ka Freddie sa Facebook apil na ang iyang gibati karon nga wa na ang gihigugma niya nga bana.

Sa iyang pinakabag-o nga FB post, usa ka mubo nga video clip ang gishare niya kung diin makit-an ang sweet moments nila sa namatay na nga award-winning singer-songwriter.

“I thought of you with love today but that is nothing new. I thought of you yesterday and days before that too.

“I think of you in silence as I often speak your name. All I have are memories and your picture in a frame.

“Your memory is my keepsake with which I’ll never part. God has you in His keeping. I have you in my heart,” mao ni ang mensahe ni Jovie ngadto ni Ka Freddie.

Sa usa niya ka lain nga post, nihisgot tinuod ni si Jovie nga gituman kuno ni Ka Freddie, nga nipasikat sa iconic song nga “Anak,” ang iyang saad niini niadtong buhi pa kini.

“I was supposed to spend the rest of my life with you. And then I realized, you spent the rest of your life with me.

“Tinotoo mo masyado yung sinabi mong ako na yung gusto mong makasama hanggang mamatay ka. bhabe,” matud pa ni Jovie.

Sa una pa niini, gibalita pod ni Jovie nga dunay mga higayon nga tinuod wa siya makatug sukad nga namatay ang iyang bana.

Ang caption ni Jovie sa gishare niya nga litrato kuyog si Ka Freddie, “Hindi na naman ako dalawin ng antok, ikaw na lang ang dumalaw saken.”