Joross Gamboa sa Kathden issue: Nakatakip tenga ko, nakapikit mata ko!

Kung dunay usa ka tawo nga nakahibawo kung unsa gyod ang tinuod nga nahitabo nilang duha ni Alden Richards ug ni Kathryn Bernardo, wa nay lain ani kung di si Joross Gamboa.

Matud pa sa hungihong si Joross kuno ang amang nga saksi kung unsa man ang naa nila sa pares nga KathDen tungod pirmi ni siya nga kuyog nila niadtong ningadto sila sa Canada.

Didto gishoot ang hapit tanan nga scenes sa blockbuster move nila Kathryn ug Alden nga “Hello Love, Again” kung diin gituohan nga nakadevelopan kuno ang Box-Office King ug Queen.

Sa grand mediacon sa latest primetime series sa GMA nga “Sanggang Dikit FR” nga gibidahan nina Dennis Trillo ug ni Jennylyn Mercado, nakachikahan sa Bandera si Joross nga usa sa mga case sa maong serye.

Dinhi na napangutana ang aktor kabahin sa KathDen —unsa gyod ba ang tinuod nga nahitabo nga kalit lang nawa ang gisulti nga “something” taliwa sa duha?

Mao ni ang tubag ni Joross, “Kapag nasa ibang bansa ako, bulag ako at bingi ako. Sa lahat sa showbiz, kumbaga, sa dami kong alam, ‘yung pandoras box, tinapon ko na sa malayo. Ha-hahaha!

“Pero yung sa akin lang, I’m not in the position to say anything about anyone. Unless sabihin nila, o sabihin ng ibang tao ang tunay na sitwasyon nila, ‘yun lang, taga-confirm lang ako.

“Sa sitwasyon ko, wala talaga. Nakatakip ang tenga ko! Nakapikit ang mga mata ko!,” matud pa ni Joross nga nagkatawa sa dihang gitubag niya ang maong pangutana.

Unsa man ang feeling niya niadtong taas pa kaayo ang sweetness nila ni Alden ug ni Kathryn nga abi sa tanan nga matinuod ang ilang love story ug si Joross ang gikulit sa mga fan.

“Naiintindihan ko naman, dahil talaga naman yung mga tao…ang ganda kasi ng istorya (ng HLA), na ‘yung FR or for reel to for real.

“Kasi nga ang story ng ‘Hello Love…’ parang ano…basta! Mahina ako sa spelling, eh! Ha-hahaha!,” niingon si Joross nga padayon nga nilikay og tubag sa maong pangutana.

Sa tan-aw niya, nadayon ba from reel to real ang relasyon sa KathDen?

“Basta, kasi nga dahil sa ‘Hello Love Goodbye’ tapos nag-ano sila sa totoong buhay, tapos ginawa yung ano…

“Di ba nga, nagpadala ng flowers (si Alden kay Kathryn)!? Ha-hahaha!

“Alam n’yo, disclaimer lang, wala kayong makukuha sa akin. Ha-hahaha!,” matud pa ni Joross.

Gipangutana pod ang aktor kung kanus-a sila last nagkita nila ni Kathryn ug Alden, “Huling nagkita sa burol ng lolo ni Alden.”

Kabahin pod sa group chat sa cast ng “HLA, mao ni ang tubag ni Joross, ” “Hindi ako masyadong nakaka-chat, eh. Iba kasi yung GC ng Hong Kong, iba yung sa Canada.”

“Huling message yata, parang si Lovely (Abella) nag-invite,” matud pa niya.

Samtang, di pa gihapon motuo si Joross sa gituohan sa kadaghanan nga siya maoy lucky charm sa mga pelikula ug teleserye nga iyang gihimo.

Apil na diha ang “Hello Love Goodbye” at “Hello Love Again” sa Kathden nga nakakuha og daku kaayo og kita sa mga sinehan.

“Seryoso naman ang sagot ko, na hindi ako naniniwala na lucky charm ako. Mas naniniwala ako na blessed ako. Na napapasama ako sa mga magagandang proyekto talaga.

“Wala akong kinukuhang credit or anything, kasi magaganda naman `’yung mga palabas na nasasamahan ko.

“Like ngayon sa series nina Dennis Trillo, Jennylyn Mercado, ang ‘Sanggang Dikit FR’ na suwerte ako na nakasama ako. Na nag-add lang ako ng flavors. Pero team effort kasi talaga.

“Pero nakakatuwa kapag sinasabi nila `yon sa akin, kaya lang alam ko talaga na hindi ako `yon, eh,” matud pa ni Joross.