Claudine Barretto nagpatabang sa NBI tungod sa ‘threats’

Ikiha gayud kuno ni Claudine Barretto ang iyang mga igsoon nga si Mito ug Marjorie Barretto tungod sa pagpanghulga nga iyang nadawat.

Mibutyag si Claudine kabahin sa wa nila pagkasinabot sa iyang maguwang nga si Mito ug Marjorie sa usa ka interview vlog ni Jobert Sucaldito ug Chaps Manansala niadtong Domingo, Hunyo 15.

Nahisgotan ni Sucaldito ang kabahin sa mga panghulga nga nadawat ni Claudine gikan sa iyang maguwang nga si Mito.

“I had no intention of making this public but when your life is being threatened or your reputation is being threatened… This is the reason why the NBI (National Bureau of Investigation) was here earlier,” nagkanayon ang aktres.

Mitug-an si Claudine nga siya “already sent a cease and desist” letter, apan wa niya gi kompirmar kung para ba kini sa iyang maguwang nga si Mito.

“I don’t want to cause a ruckus but I’m scared for my life and my children’s lives as well. Whether empty threats or not, I want to make sure that my children and I will be safe,” she noted. “I’m not saying that it’s this person who is doing all of these, but it’s very timely.”

“The reason I am speaking is because I want everyone to know that if anything happens to me, it’s because there are threats. I’m not saying that I’m being threatened by these people but it is really timely,” she reiterated.

Working with Gene Padilla

Nagkanayon si Claudine nga murag nagsugod ang ilang panagbingi tungod sa iyang proyekto kauban si Gene Padilla. Kahinumduman nga si Gene na headline tungod sa mga bati niini nga gisulti bahin sa mga anak ni Marjorie. Usa na niini ang atake ni Gene sa pag-umangkon ni Claudine nga si Claudia tungod sa bati nga pag tratar niini sa iyang amahan nga si Dennis Padilla atol sa iyang kasal.

Mitug-an usab si Claudine nga gipasanginlan kuno siya nilang Mito ug Marjorie nga siya kuno ang source ni Cristy Fermin sa gisuwat niini bahin sa kagahapon nilang Dennis ug Marjorie.

“I told my older brother, ‘Do you actually think I would take Kuya Dennis’ side over Marjorie?’ Because that’s not gonna happen”. “But for you to think about blackmailing and defaming me, that’s an evil mind.”

Nagkanayon usab si Claudine nga maayo raman unta ang ilang relasyong managsuon hangtod nga gi atake nalang siya nilang Mito ug Marjorie “out of the blue.”

“I hope they do not direct their anger for Kuya Dennis at me,” Claudine said, nga midugang nga ang mga pasangil nga siya usa ka “drug addict” gibalik na usab sa iyang igsoong laki.

“I just hope that all of those are empty threats because I don’t bluff, and I’m suing,” matod pa niya. “It came to a point where I no longer allow people to speak ill of me, no matter who they are.)

Miingon usab ang aktres nga iya nang gipahibaw ang ilang Mommy Inday bahin sa iyang plano nga pagkiha ug nga ang iyang ubang mga maguwang nagpaluyo usab kaniya.

No longer the Claudine they can ‘bully’

“Stop talking about my past. I don’t live there anymore,” nagkanayon si Claudine.

“If you wanna bring back whatever all of you did to me before, go ahead… But do not expect that I will just sit back and accept it,” matod pa sa aktres. “I am not that Claudine anymore. I am not the Claudine that you can bully around.”

Samtang nangayo siyag pasaylo sa iyang mga fans tungod sa pagpubliko niya sa bati nga nahitabo karon sa iyang pamilya, nagkanayon si Claudine nga iya kining gihimo haron protektahan ang iyang kaugalingon ug ang iyang mga anak.

