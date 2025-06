Kris nagkatawa sa edited video nila ni Bato: Giapil pa ang Holy Spirit!

Niangkon ang Queen of All Media nga si Kris Aquino nga gimingaw na siya sa kanhi “Krissy” human nilabay ang pipila ka tuig sa iyang pakigbisog sa iyang gipamati.

Bisan pa sa tanan niyang giagian nga pagsuway kabahin sa gipamati niya nga autoimmune disease, nahimo pa sa award-winning nga TV host-actress nga mokatawa.

Giusab og share sa kanhi entertainment editor ug suod nga higala ni Kris nga si Kuya Dindo Balares sa iyang Facebook account ang uban nga mga detalye kabahin sa kinabuhi karon sa iconic nga TV host.

Matud pa ni Kuya Dindo sa sugod sa iyang FB post, “May happy moments din sa bonding namin ni Kris Aquino nang dumalaw ako sa kanyang tinitirahang beach resort.

“Cute ang ngiti ni Kris habang may pinapanood sa celfone pagsungaw ng mukha ko sa pintuan ng room niya, para sabihing luto na ang ipinaglambing niyang chicken curry,” matud pa sa confidant ni Kris.

Usa kuno ang giistoryahan ug gikataw-an nila ang bongga kaayo nga viral video ni Sen. Bato dela Rosa nga gikuyog sa usa ka kaaran nga video niya sa internet.

“May nagpadala pala sa kanya ng viral video ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na binabanggit nitong, ‘I am not a lawyer, nag-iisip lang. I am just guided by the Holy Spirit.’

“Dinugtungan ito ng lumang clip na sinasabi naman ni Kris na, ‘I’ll wait for the Holy Spirit to guide me. Idinamay ko pa ang Holy Spirit!’ Sabay tawa sa sarili.

“Aliw na aliw si Kris, at nakakahawa ang masayang reaction niya sa video.

“Pinag-usapan namin ang spontaneous na pagtawa niya sa sarili.

“Pero hindi doon natapos, kasi hanggang nakauwi na ako, tuloy ang usapan namin sa chat tungkol sa viral video.

“Kagabi, chat niya: ‘You were asking me what i believe sets me apart- it’s because i can laugh at the weirdest things that come popping out of my mouth.

“‘When you can laugh at yourself, winner ka na because having the ability to take life and all its quirks is what keeps one from getting too full of herself. My mom and dad had that. And thank God i also inherited it.’” Mao ni ang Chika pa kuno sa iyaha ni Kris.

Niingon pa gyod si Kuya Dindo, “This morning, bitter-sweet na ang aming usapan:

“‘I read the comment of the one who posted Sen. Bato and interspersed it with me saying i’ll wait for the Holy Spirit to guide me.

“‘The one who uploaded said: Nakaka-miss si Krisy.

“‘Tinamaan ako, kuya Dindo. People do not realize how much i miss the old me…

“‘But i am human and it hurts so much.’

“Natulala na lang ako, ‘di malaman kung ano ang isasagot,” matud pa sa kanhi tabloid editor.