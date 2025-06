Ivana Alawi misulay sa lie detector test: ‘I was not raised that way’

CEBU CITY, Philippines– Nagpasiring-siring na og tubag ang Youtuber nga si Ivana Alawi mahitungod sa iyahang kalambigitan sa usa ka iladong producer ug politiko nga si Albee Benitez.

Mahinumduman nga sa mga niaging semana mitumaw ang isyu nga si Ivana ug si Benitez gituohang adunay relasyon, apan tak-om ang baba ni Alawi sa maong isyu, apan karon siya mitingog na.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Ivana Alawi ‘kerida’ kuno ni film producer-politician Albee Benitez

Bisan pa nga wala pa niya giatubang ang mga alegasyon niini, si Ivana bag-o lang nga nisulay og lie detector test, diin iyang gipadayag nga wala siya nakaguba og pamilya.

Kini gipaagi ni Ivana sa usa ka vlog nga aduna’y title nga, “Truth or Lie.”

Tinuod nga lie detector test machine ang gibutang sa aktres samtang gipangutana siya sa iyang igsuong si Mona, nga makita sa vlog ni Ivana sa YouTube niadtong Lunes, Hunyo 23.

Gipangutana siya sa iyahang manghud nga si Mona, ““Ikaw ba ay nanira ng pamilya?.” Daling nakatubag si Ivana og, “No.”

Basin Bet Pod Ni Nimo: Ivana Alawi, under lie detector test, says she’s not a homewrecker

Ang operator sa makina misenyas og thumbs-up, nga nagpasabot nga tinuod ang tubag ni Ivana.

Nagpadayon ang aktres og ingon: “I was not raised that way. I respect families because we, too, are a broken family. Why would I destroy a family? You’re crazy.”

Sa maong vlog, giingon sab ni Ivana nga usa siya ka “private person” ug dili niya ginapakita tanan sa publiko.

Bisan pa man nga dili direkta ang mga pangutana, kini pwde nang tan-awn nga tubag ni Ivana sa mga aligasyon kabahin ani nga isyu.