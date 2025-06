Sofia Andres kung mabad trip ni Daniel Miranda: I block him, unfollow him

“Selosa kasi.” Mao ni ang gibuking ni Daniel Miranda sa iyang karelasyon nga aktres ug inahan sa iyang anak nga si Sofia Andres.

Niguest man god sila si Daniel ug Sofia sa online show ni Melai Cantiveros nga “Kuan On One” season 3 nga matan-aw sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

Nahimong topic nila kung giunsa pagkailaila sa duha ug unsa ang ilang mga struggles sa kinabuhi nila ilabi na niadtong namabdos ang aktres sa ilang anak nga si Zoe.

Nagbinisaya og istorya sila si Melai, Daniel ug Sofia, apan duna hinuon kiniy mga English subtitles mao nga nasabtan ra sad sa mga viewers. Ang views sa maong show niabot og 190,000 na bisan pa nga pipila pa lang ka oras kining niere.

Anyway, mahinumduman nato nga gisuwat dinhi sa Bandera, ang kauban nga online news portal sa CDN Digital ug diin gibase kining balitaa, niadtong Abril 29 nga dunay umaabot nga interview si Melai sa duha para sa online show niya.

Didto pod iklaro sa duha ang balita kung tinuod ba nga nagbuwag na kuno sila tungod kay giunfollow sa aktres ang amahan sa iyang anak. Gawas pa niana duna pa gyod siyay mga cryptic posts sa iyang social media account.

Usa pa ni nahitabo ang guesting sa mga ginikanan ni Zoe sa programa ni Melai kay pipila ka beses nga nasuwat sa Bandera nga wa gyod sila managbuwag apan duna lang silay gikasiloan sa usag-usa. Ang gibasehan niini mao ang niistorya nga duol gyod nila ni Sofia ug ni Daniel.

Balik ta ni Daniel, giangkon niya nga selosa si Sofia ug mao ni ang rason kung ngano di sila magkasinabot usahay. Mao pod kuno niy rason nga dunay pagkasilo sa iyaha ang inahan sa iyang anak.

Apan matud pa ni Daniel, kasagaran di na lang niya kini panumbalingon ang pagkasilo ni Sofia ngadto niya.

Ug giangkon ni Sofia nga, “Ako kapag tumaas ang temper ko, I block him, unfollow him and then you know I think (nikatawa dayon mao nga wa na Niya mapadayon sa iyang gusto isulti).”

Nikatawa na lang pod si Melai sa pagangkon sa aktres ug gitubayan na lang niya og storya sa Binisaya nga, “’Yan pala ‘yung nangyari (nabalitang hiwalay). Ha-hahaha! Alam mo naman

ang mga netizens, ‘hala in-unfollow na ni Kuan!’ Mga baliw!”

Nihirit pa gyod si Daniel nga, “Yan ang problema niya (Sofia)!”

Matud pa ni Sofia, “I think in that way, I have to mature enough you know when it’s our problem it doesn’t have to affect social media kasi ang mga netizen sobrang updated nila kung sino ang nag-follow and nag-unfollow, di ba?”

Nisawo pod dayon si Melai nga, “Pero alam n’yo Daniel and Sofia, alam n’yo tao lang din tayo, nagkakamali rin tayo, kita ko sa iyo na very mature ka na at lagi ako nakasubaybay sa iyo sa social media.”

Nahisgotan pod sa TV host-actress nga tungod nakit-an niya nga wa mosakay si Sofia sa mga issue ug katong giunfollow niya si Daniel kay natimingan lang gyod nga nada siya sa kalagot nga niabot og ingon ato.

Apan wa mouyon si Daniel niini ug nisulti pa kini nga, “Teka, teka. Parang hindi lang unfollow ‘yun binlock niya ako! Wala talaga akong option (nihagakhak dayon og katawa sila si Sofia ug Melai).”

Nibuking pa gyod si Daniel nga, “May misunderstandings talaga, pero at the end of

the day sinabihan ko siya na, ‘wag mo nang i-post, mas maayos kung silent lang. ‘Wag nang mgkuwento, ‘wag na ‘yung cryptic posts, it’s nothing di ba?

“Ang problema kayo lang din makaka-solve. Kami lang makaka-solve nito. Noon pa man ganyan na siya, pagnagagalit unfollow,” matud pa ni Daniel.

Samtang nagpasabot si Daniel, naglantaw pod ngadto si Sofia sa amahan sa iyang anak ug tungod kay gibuking siya mao rag nauwaw siya sa gisulti sa karelasyon.

Nisagbat dayon si Melai nga, “Normal lang ‘yan, dumadaan tayo sa ganyan. Ako nga maniwala kayo o hindi hindi kami nagpa-follow-han ni Jason (Francisco, asawa niya) sa isa’t isa, sa messenger lang kami (nag-uusap).

“Hindi namin pina-follow ang Facebook sa isa’t isa kaya si Jason post nang post dati pero at the end of the day may lesson na ma-learn. Ang maganda

rito ay in-accept ninyo ang inyong mali at hindi na mauulit pa pagdating ng panahon dahil may naapektuhang bata,” matud pa ni Melai.

Parehas nga niuyon sila si Daniel ug Sofia sa pagpatin-aw ni Melai, “Sakto-sakto.”

“Kapag na-remember yan ng lalaki (petsa ng pagkikita at oras nu’ng unang magkita sina Sofia at Daniel) he is the one na talaga because ang lalaki hindi gaanong nakaka-remember ‘yan dahil malilimutin sila,” matud pa ni Melai.

Niangkon pod si Sofia nga daghan siya nga nakat-unan ni Daniel ilabi na sa kinaiya niini.

“He’s very humble kasi, so, it’s grounds me. In organizing, planning lahat na, we’re really helping each other ‘coz before ako lang mag-isa, kasi di

ba I’m a breadwinner. I have to figure out lahat on my own, but with him, he would help me talaga and I appreciate that,” matud pa sa aktres.

Namabdos si Sofia sa edad nga 19 anyos ug si Daniel pod niadtong higayona kay 20 anyos pa ug nagiskuwela pa sa Sydney, Australia ug kung dunay time lang mouli sa Pilipinas para magkita sila hangtud nga nakadesisyon na lang si Daniel nga dalhon si Sofia sa Australia samtang nagiskuwela siya ug para sad mabantayan niya ang pagmabdos sa iyang pares.

“Of course I don’t want to ruin her career, di ba? So, we worked things out sinabihan ko siya na move to Sydney na lang first para at least matapos ko muna ‘yung studies ko na magkasama kami at least hindi siya affected (sa

tsismis), nandoon siya more private,” matud pa ni Daniel.

Ug dinhi nibelieve gyod pagayo si Melai ni Daniel kay wa gyod niya biyai si Sofia ug iyang anak.

Niingon pa si Sofia nga, “No, he didn’t leave me, despite he’s so guwapo, naks naman (sabay tapik sa boyfriend) and you know he’s so many options in life but he choose to stay with me and Zoey.”

“And that’s the best!” matud pa ni Melai.

Gikorek pod dayon ni Daniel kini nga, “Not the best, that’s the truth!”

Makit-a nimo nga gikilig si Sofia sa gisulti ni Daniel. Apan sa dihang niabot na sa topic nga selosa kuno siya, nakugang ang aktres ug niaction nga mao rag mowalk out kini.

Si Daniel ug Sofia kay nagkauban na karon ug siyam ka tuig na.