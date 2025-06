Rendon Labador ligwak na sa 93-day fitness training ng mga pulis

HINDI na kasama ang social media personality na si Rendon Labador sa isinasagawang weight-loss training ng mga pulis, ito ang paglilinaw ng Philippine National Police o PNP.

Base sa inilabas na memorandum ng PNP noong June 21, iginiit nilang hindi nila inatasan ang social media personality na pamunuan ang naturang fitness training.

Matatandaang unang nilapitan ng Police Community Affairs and Development Group (PCADG) si Rendon para pamunuan ang kanilany weight loss program kamakailan.

“I understand na parang naputol na yung engagement ng PCADG sa kanya. That is what (Director) General (Marvin) Saro mentioned to me when I called him the other day,” saad ni PNP spokesperson Brig. Gen. Jean Fajardo sa isang briefing noong Martes.

“According to General Saro, there was a misunderstanding in terms of the engagement with the concerned individual. Probably, na-excite lang siguro si Rendon nung magkausap sila, and the topic was brought up,” dagdag pa niya.

Sa kabila ng “misunderstanding” na nangyari, sinabi naman ng PNP na welcome pa rin ang social media personality na magbigay ng input sa kanilang weight loss initiative.

Matatandaang bago nagsimula ang program launch, sinabi ni Rendon Labador na hiningi ni General Saro ang kanyang tulong para pangunahan ang training kung saan pumayag siyang ibigay ng libre ang kanyang serbisyo.

