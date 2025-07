Nganong gahilak si Matet de Leon sa iyahang paglive-selling?

CEBU CITY, Philippines — Ngano kaha nga na emotional man si Matet de Leon samtang nag-live selling sa TikTok niadtong Domingo, Hunyo 29?

Ang paghilak sa aktres samtang nag online selling nakapatingala sa iyahang mga viewers, gani ang uban gibati og kaguol.

Base sa video nga mikatap sa social media, kalit nga mihunong og mihilak si Matet samtang naghisgot sa presyo sa corned beef nga iyang ginabaligya.

READ: Celebrities pay tribute to Nora Aunor, Philippine cinema’s superstar

Mura og nasakitan si Matet sa mga komentaryo sa ubang netizen nga nagsubay sa iyang live selling.

Wala na hisgoti ni Matet kun asa sa mga komento ang nakapaluha niya, apan iyang gipaningkamutan nga makapadayon gihapon siya sa pagpamaligya.

Base sa screenshot nga gipost sa usa ka netizen (@j.jreau) sa Threads, posible nga ang nakapasakit sa buot ni Matet mao ang komentong, “Wala na kayo project?”

Ug ang paghisgot sa iyang inahan nga si Superstar Nora Aunor sa usa ka basher nga nagkanayon, “Suplada to kaya iniwan ni Ate Guy.”

TikTok video

Apan dunay mga netizens nga midapig ni Matet.

Matod pa sa nag-share sa maong screenshot, “May mga tao talaga na nu’ng nagsaboy ng kasamaan ng ugali e sinalo nya lahat. Naghahanap buhay ng maayos si Matet.”

Human niini, mipasabot si Matet pinaagi sa usa ka TikTok video kabahin sa nahitabo sa iyang live selling.

“Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat, ‘no, yung nangyari kahapon na medyo naiyak ako sa live…

“Hindi ako naiyak sa live dahil nahihiya ako mag-live. Okay? Kasi ako, proud na proud na proud ako maging live seller ng TikTok ng mga brands na pinaniniwalaan ko, okay?

“Sobra at sobrang saya ko din mag-live, okay, na kahit may pinagdadaanan, kung anuman yan, nagla-live ako. I show up, okay.

“Nagso-show up ako, humaharap ako sa inyo na maayos, nagla-live ako nang maayos. Happy ako sa pagla-live, sobra,” sey ni Matet.

Bad trip

Padayon sa aktres, “Kaya ako na-bad trip kahapon because of that one person na walang puso at napakawalanghiya, okay.

“Pero yung pagla-live sell, I love it. Kaya gusto kong mag-thank you doon sa mga taong maayos, pagka-live. Gusto kong mag-thank you sa inyo, yung mga sumusuporta pag may live ako, lalo na yung mga suki ko.

“Akala ninyo, hindi ko kayo nakakalimutan, ‘no? So thank you, thank you, thank you everybody for being nice to me, pagiging maayos,” matud niya.

Dugang pa ni Matet, “Masasabi ko lang doon sa mga talagang gusto lang mamikon, ‘no, sa taong nagtatrabaho lang nang maayos at ginagawa yung gustong-gusto niya, e, wala, babawasan ko na yung pagbabasa ng comments.

“And I will do my best para hindi masira yung trabaho kong gustung-gusto kong ginagawa nang dahil sa inyo. Again, thank you everybody sa mga sumusuporta. Salamat sa inyong lahat.”