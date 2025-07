Vlogger nga ga bilangkad samtang nag drive, gikastigo sa LTO

Gimando sa Land Transportation Office (LTO) ang pag suspenso sulod sa 90 ka adlaw sa driver’s license sa vlogger nga si Cherry White o Cherrylyn Gonzaga.

Kini human sa viral video diin makita ang content creator nga ga drive nga ga bilangkad ug iyang gipatong sa lingkuranan ang iyang usa ka tiil.

Matud pa ni LTO Acting Assistant Secretary Greg Pua Jr. nga mahimong moresulta sa pagka disgrasya ang gibuhat ni Cherry White.

Sa ilang gipagawas nga show cause order, gimandoan sa LTO ang content creator sa pagpasabot kun ngano nga dili siya angayan nga kasohan og reckless driving nga kalapasan sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code.

Ang maong kalapasan mahimong moresulta sa pagbayad og multa o dili ba kaha suspension o revocation sa driver’s license.

“Based on the information gathered, Ms. Cherry White was seen seated in a casual or lounging posture with one leg raised onto the driver’s seat. She appeared disengaged from proper vehicle operation, thereby endangering the safety of other road users,” sulti pa sa LTO.

Iresponsable

Gi awhag usab sa LTO si Cherry White sa pagpakita sa ilang Central Office nga naa mahimutang sa Quezon City karong adlaw mga Miyerkulas, Hulyo 16, aron sa pagpasabot sa iyang habig.

Midugang si Department of Transportation (DOTr) Secretary Vince Dizon nga dili gyud nila tugotan ang iresponsable nga pag drive sa kadalanan.

“Paulit-ulit na utos ng Pangulo na dapat ay ligtas ang kalsada para sa lahat. Hindi natin tino-tolerate ang iresponsable at reckless na pagmamaneho,” matud ni Dizon pinaagi sa usa ka press release.

Sa usa ka Facebook post, nangayo og pasaylo si Chery White sa iyang gibuhat.

“Sorry na. mag eebike na lang ako nadali ako labas kasi bulbull ko e.”

‘Kamote kasi ako’

Matud niya nga gi-upload sa usa ka Facebook page ang iyang video tulo ka buwan na ang milabay.

“Ito pala ang nagre-upload kaya na-ungkat yung video yari ka sakin pag dating ko ng LTO didiretcho ako NBI kumikita ka ng million dahil sa post ng pagmumuka ko.”

“Goodluck sayo ipapasuka ko sayo mga kinita ng page na yan, Nandyan lahat ibendensya na puro mukha ko pinopost mo ng walang pahintulot,” sey pa niya.

Midugang si Cherry White, “OMG, suspended ako 3 months hahaha nag-prapractice daw ako mag-maneho kamote kasi ako e hahahaha.

“Inaabangan nako ng motor ko sa Pinas sabay is-sususpinde. Kamote kasi.”