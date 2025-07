BINI gibirahan sa pagkaon nila og street food: Grabe ang pagkaarte!

Hot topic na pod karon sa social media ang mga miyembro sa Nation’s Girl Group nga ang BINI. Kini human niapil kini sa challenge sa foreign YouTube channel nga “People vs. Food.”

Sa maong episode, gi-rate sa BINI members ang pipila ka mga iconic Filipino snacks human nila matilawan kini.

Makit-an sa maong video ang pipila ka mga pagkaon nga giandam para ilang matilawan sama sa isaw, kwek-kwek, betamax (dugo ng manok), yema, mamon, turon, taho, balut, hopia baboy, ug daghan pa gyod nga uban.

Sa maong video, daghan ang nabwisit ug naturn-off sa gipakita nga pagkaarte sa grupo samtang gitilawan nila ang mga pagkain nga mao ra ba nga wa pa gyod sila kalitaw ever niini sa tibuok nila nga kinabuhi.

Usa sa ilang natilawan kay ang Betamax. Matud pa ni BINI Jhoanna, “I haven’t tried this one.”

Nihirit pod si BINI Sheena, “Me too.” Gisultihan na lang niini ang iyang kaugalingon nga, “Just think of it as chocolate.”

Apan niingon ang dalaga sa dihang natilawan ang gibarbecue nga dugo, “I don’t think I can. I don’t want.”

“No,” nisagbat pod si Jhoanna.

Apan si BINI Aiah nicomment nga, “It’s really good.”

Si BINI Colet niingon pod nga di ni niya type ug niingon nga, “I haven’t tried this.”

Sey pod ni BINI Gwen, “This is not my thing.”

Human niini, wa ug tuo nga mga bira ang natilawan sa grupo, gitawag sila sa mga netizen nga “plastik,” “feeling K-pop,” “sobrang arte,” ug “feeling rich.”

Mao ni ang mga reaksyon sa mga netizen kabahin niini nga issue.

“Trying hard pa yung English and accent nila.”

“Galing magpanggap ni Gwen hahahahaha”.

“Pustahan lahat yan nakain na nilaaaa bago pa ang fame nila. Pero bakit ang aarte.”

“Kala mo hindi nanggaling sa laylayan yung isa HAHAHAHAHA!”

“Ang lala ng kaartehan.”

Duna pod hinuon nga mga netizen nga nidepensa sa BINI sa ilang mga basher.

“Aminin nyo mga picky eater rin naman kayo hindi lang kayo sikat. Akala mo mga hindi nag iinarte sa bahay kapag ang nakahain ay hindi gusto. Mga pinoy talaga bawal magpakatotoo dapat plastik para mahalin ng mga tao ganun ba dapat?”

“NOTE: MAY KANYA-KANYANG PANGLASA AT GUSTO ANG MGA TAO PO SO ANONG MASAMA DOON KUNG MAGBIGAY SILA NG SALOOBIN ABOUT SA PAGKAIN NA KINAKAIN NILA MAY MASAMA BA DOON PARANG WALA NAMAN. ITONG MGA TAONG ITO HINDI SIGURO ALAM MAY KANYAN KANYANG PANGLASA AT GUSTO ANG MGA TAO”

“Nakakahiya daw BINI pero hindi ba’t kahihiyan na rin pinaggagagawa niyo sa comsec? so ano pinagkaiba HAHAHA at talagang nagkaroon pa kayo ng oras dito ah sisipag naman.”

“REAL TALK: KUNG IBANG PPOP GROUP TO LIKE ESBI OR ANY OTHER GROUP NDE GANITO ANG ENGAGEMENT KASI WALA NAMAN MAY PAKI SA KANILA MALIBAN SA FANS PERO BINI NA TO NASA KANILA ANG CLOUT.”

“Its understandable … Not all filipino people eat some of the food shown or givin to them … Not all of us Filipino’s eat Balut , isaw or some other filipino food even we are Filipino … Kaya wag kayong OA makapag comment.”

Wa pay reaksyon ang BINI kabahin sa kini nga isyu. Ang Bandera diin nakuha ning balitaa niingon nga abli kanunay kini para sa pahayag sa maong grupo.